Inicia juicio contra Acuña por presunto soborno a policía

Síguenos en Facebook

Cuenta regresiva. El Juzgado Anticorrupción de Chiclayo inició el juicio oral contra el exgobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, quien es acusado como cómplice del delito de cohecho activo genérico (entrega de coima).

HECHOS

En audiencia pública, la fiscal Ana Zegarra Azula señaló que en setiembre del 2014, cuando Acuña ejercía el cargo de gobernador, autorizó a su cuñado Elver Díaz Bravo para que convenza al policía anticorrupción, Joel Ugaz Cubas, de favorecerlo en una investigación a cambio de una coima de 750 soles.

Precisó que el ofrecimiento de dinero se hizo mediante llamadas telefónicas, las cuales fueron descubiertas cuando se levantó el secreto de las comunicaciones a "Los Limpios de la Corrupción", red criminal a la cual fue vinculado el policía Ugaz.

El exgobernador Humberto Acuña se acogió a su derecho de abstenerse a declarar en juicio; siendo su cuñado, el abogado Elver Díaz, quien sí decidió someterse al interrogatorio.

"Tengo una pericia fonológica que concluye que no es mi voz (la de la escucha telefónica). La fiscal debió verificar que sea mi voz, pero en ningún momento me citó. Además, Telefónica ha informado que ese número de teléfono no me pertenece, en consecuencia la carga de la prueba no se ha cumplido para imputarme una responsabilidad penal", dijo.

Alex Ganosa, abogado de Acuña, precisó que su patrocinado no tiene ninguna participación en los hechos; y aunque su nombre sea mencionado en los audios, la fiscal no ha probado que él haya ordenado el pago.

"No hay pruebas suficientes. Además, hay una pericia que establece que la voz del audio no le corresponde al señor Elver Díaz", acotó.