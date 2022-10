Ante los acontecimientos ocurridos en Trujillo, donde sicarios disfrazados de policías asesinaron a un ciudadano, la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), realizó un operativo en las diferentes tiendas que comercializaban uniformes policiales.

La intervención se realizó en los locales ubicados en la cuadra 11 de la calle Vicente de la Vega, donde se venden gorras, galones, uniformes, chalecos y todo tipo de prendas que lleva un agente de la ley.

LEE AQUÍ: Abuelita cumple hoy 105 años y lo celebra en Lambayeque

Al término de la diligencia, dos tiendas fueron clausuradas por no contar con licencia de funcionamiento ni certificado de Defensa Civil y Sanidad. Por tal motivo, se instó a los propietarios a regularizar sus documentos para continuar con sus actividades comerciales.

Durante el operativo también participaron representantes de la División de Investigación Criminal (Divincri) y el Ministerio Público de Lambayeque.

Como se recuerda, fueron cuatro sicarios vestidos con chaleco de la Policía quienes participaron en el asesinato de un ciudadano, dentro de un restaurante de Trujillo, cuando departía con sus amigos.

LEE AQUÍ: La MPCh desacata medida cautelar que ordena no afectar árboles

La intervención a las tiendas de venta de uniformes de la Policía Nacional del Perú (PNP) generó diversos comentarios en las redes sociales.

“Se han clausurado dos tiendas por no tener su documentación en regla como cualquier otro negocio, pero no por la venta de indumentaria policial porque no hay normativa ni regulación alguna para dicha actividad”, comentó Ronald Paúl.

“Deberían de vender solo a personal de la Policía presentando su placa y número de CIP”, señaló Adriana Fer.

“Esos uniformes solo los deberían de vender la misma institución y descontar por planilla a los PNP. Pero no, así se quedarían sin el negociado los ex generales, ex coroneles y ex comandantes que son los dueños de estos negocios”, aseveró Nils PaHo.

TE PUEDE INTERESAR: La MPCh desacata medida cautelar que ordena no afectar árboles