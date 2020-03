Intervienen a un policía tras ser denunciado por presunto intento de violación (VIDEO)

Una joven denunció que su expareja, un agente de la Policía Nacional del Perú, la agredió físicamente e intentó forzarla a sostener relaciones sexuales, en Chiclayo.

Según Amelia Vera Flores, el teniente de la PNP Víctor Diego Alva Villavicencio la citó al departamento donde convivían por un lapso de 8 meses.

“Él me cita porque yo ya no quería nada con él. Me llamó por teléfono y ha sido para tener relaciones sexuales. Hemos forcejeado, él solamente tiene dos rasguños”, dice la presunta agraviada ante los periodistas, mostrando también los rasguños en su cuerpo.

Agrega que el policía incluso la apuntó con su arma de fuego; sin embargo, indica que extrañamente el arma de fuego no fue hallada en el departamento.

Correo buscó la versión del policía denunciado; sin embargo, el caso viene siendo manejo con absoluto hermetismo por parte de los agentes a cargo del caso que mantienen a Víctor Alva custodiado en la Comisaría de Familia de Chiclayo. (Video: Perla Polo)