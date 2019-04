​Jonhy Lescano: "El fujiaprismo pretende favorecer a sus investigados limitando la prisión preventiva"

Síguenos en Facebook

El suspendido congresista de la República, Yonhy Lescano, cuestionó el proyecto de Ley que la bancada aprista anunció con el fin de modificar el uso de la prisión preventiva en el sistema judicial del país.

"Eso (proyecto de ley) es hacerle juego abiertamente a los corruptos, no me extraña porque el fujimorismo y el Apra, lo que han estado haciendo en el Congreso, es proteger a determinados corruptos, de tal manera que eso debería ser rechazado en el Congreso, aprobarlo sería un atentado contra el pueblo peruano", manifestó.

En dialogo con Correo, el parlamentario de Acción Popular denunció que el "fujiaprismo pretende favorecer a sus investigados", limitando el uso de un mecanismo legal que está dando resultados en la lucha contra la corrupción.

"El Fujimorismo tiene investigados por corrupción, el Apra tiene y va a tener más investigados por corrupción, consecuentemente ellos tratan de ayudar a esos sectores que están siendo procesados por corruptos y se van a favorecer otros más. Eso me parece terrible en un país donde el principal problema es el robo del dinero del Estado", aseveró.

Para Lescano Ancieta la prisión preventiva es una medida que se está usando de manera adecuada en el país, por lo que debería continuar, siendo la principal preocupación de los peruanos-según las últimas encuestas-la corrupción y luego la delincuencia.

"Yo no creo que haya un abuso en el uso de la prisión preventiva, ahora que está rectificando la de Pedro Pablo Kuczynski por su estado de salud, me parece bien, en algo se rectifica, pero no quiere decir que por un caso particular se anule la prisión preventiva contra otros corruptos que están siendo investigados o los que puedan venir. A mí me parece terrible, se pretende debilitar las normas que tienen por objeto cautelar la moral pública y el buen manejo de los recursos del Estado", aseveró.

Por otro lado, Yonhy Lescano anunció que presentará una acción de amparo contra la suspensión de 120 días que aprobó el Congreso en su contra, pues considera que fue un complot del "fujiaprismo" para sacarlo del Parlamento ya que siempre se les enfrentaba sin ningún temor. Lescano dio esta declaraciones durante su visita a Chiclayo, donde visitó las bases de Acción Popular con el fin de fortalecer al partido político para encarar las elecciones 2021.