Jony Piana: “Los corruptores han sido premiados (con la ordenanza de transporte)”

Valle Norte, una de las empresas familiares del alcalde provincial de Chiclayo, Marco Gasco Arrobas, presentó una solicitud para obtener la autorización de transporte de vehículos de carga pesada en la ciudad.

Tras conocerse este trámite realizado mientras continúa vigente la ordenanza N° 007, el regidor Jony Piana Ramírez reafirma que la norma municipal beneficiaría a empresarios que antes estuvieron dispuestos a pagar coimas.

En la última sesión de concejo, ¿se pudo debatir el recurso de reconsideración que presentaron contra la ordenanza N° 007?

El próximo lunes vamos a reiterar nuestro pedido de reconsideración por escrito, y luego, vamos a exigir que ese pedido se vea en el concejo. Además, en la sesión del viernes, el alcalde (Marco Gasco) no estuvo.

El hermano del alcalde, Luis Gasco Arrobas, sostiene que no está cometiendo ningún acto ilícito al solicitar una autorización para los camiones de su empresa Valle Norte.

Desde que está dada la ordenanza, no es ilícito. El problema es de otro tipo. La ordenanza misma, no el pedido (del hermano del alcalde). Lo que pasa es que al pedir, se tiene que ver si hay o no, un conflicto de interés; si la ordenanza tuvo un interés particular, pero eso corresponde aclarar en la vía judicial.

Pero vemos que se suman más demandas de acción de amparo para pedir que se suspendan los efectos de la ordenanza.

Nosotros, en la vía administrativa, hemos advertido que esta ordenanza hace daño a la infraestructura de la ciudad, no ordena sino que genera caos. Ese es nuestro argumento.

Con la solicitud presentada por el hermano del alcalde, ¿hay indicios de un conflicto de interés?

Son indicios de un conflicto de interés, pero, no soy experto en derecho. Si la ordenanza ha sido cuestionada, mi hermano es el alcalde, si hay dos procesos, uno en la vía penal y otro en la vía civil, ¿qué tan conveniente es que yo presente y pida también una autorización? Pero eso es un asunto de convicciones personales.

¿El señor Luis Gasco Arrobas señala, al igual que el alcalde y algunos de sus regidores, que los camiones ya ingresaban, solo que se pagaban coimas en la anterior gestión, es válido ese argumento?

Lo que están diciendo es que si se pagaban coimas, hay un corruptor y un funcionario corrupto. Si alguien paga coimas y es un corruptor, cómo lo premio diciendo “entra no más, no te preocupes. Yo voy a dar una ordenanza para que no pagues esa coima”. Lo que ahí procede es un proceso de investigación y sanción, pero no puedes hacer lo contrario. Ese es un argumento muy débil.

Él y otros empresarios aseguran que antes se pagaban coimas y nadie hizo nada.

Entonces, los corruptores han sido premiados y esa no es la manera de ordenar la ciudad. Lo que tenía que hacer es cortar la corrupción porque en todo caso, ahí no cuestionan la ordenanza anterior, si no la corrupción. Igual, con esta ordenanza nueva pueden haber procesos de corrupción. Una cosa es la ordenanza y otro la corrupción. Son distintas.

¿Llama la atención que pese a las demandas de acción de amparo, el informe que emitió Epsel y la reciente intervención de Defensoría, el alcalde no ha desistido de continuar con la ordenanza?

Esa es una actitud permanente del alcalde, no hay que esperar cambios en él. Cuando toma una decisión, no da marcha atrás, así esa decisión sea cuestionada. Para él no hay ninguna irregularidad en ninguno de los procesos. No ha incurrido en ninguna falta. Está convencido de eso.

El alcalde dijo que “políticamente” prefería que su hermano no pida el permiso de transporte, pero Luis Gasco aseguró después que iba a evaluar su decisión, es decir, no quiso confirmarlo o negarlo.

Se puede esperar cualquier cosa porque si ha dicho que no hay ningún acto ilícito, no tendría que evaluar nada. Lo que no es ilícito, lo que está dentro de la ley, no es políticamente incorrecto. Si no hay ningún problema ético o legal, ¿por qué daría marcha atrás?

¿Hay una contradicción en las afirmaciones del alcalde?

Él ha dicho que en cincuenta años, su familia nunca ha pedido una autorización a la municipalidad. La primera autorización que solicitan sus familiares es cuando él es alcalde. No tiene sentido.