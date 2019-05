Jony Piana: “Yo no voy a ser un regidor que se pase a la mayoría”

Síguenos en Facebook

El pasado 7 de mayo, se denunció un caso de discriminación en el colegio preuniversitario Jorge Basadre, de propiedad del regidor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Jony Piana Ramírez.

Un día después, el municipio le impuso a esta institución educativa una multa de S/1,260 que - para el regidor - es el primer paso de una posible venganza política.

¿Le sorprendió la intervención de la subgerencia de Fiscalización de la municipalidad en el colegio Jorge Basadre, cuyo propietario es usted, tras la denuncia de un padre de familia?

El único colegio que han intervenido este año es el colegio Jorge Basadre. Habían llegado un mes antes, una revisión de Defensa Civil de la municipalidad con Fiscalía. Se revisó el estado de las instalaciones, hicieron algunas observaciones que se levantaron y no hubo ninguna objeción. Ahora llegan señalando que es de manera inopinada. Que cada cual saque sus conclusiones. Han intervenido academias en verano, pero ningún colegio.

¿Pero hay muchos colegios preuniversitarios en Chiclayo?

Hay más de 100 colegios.

¿Le hicieron las mismas observaciones que en el primer operativo de Defensa Civil?

Se hicieron observaciones diferentes y eso es lo raro. Y hay algunas observaciones ridículas. Por ejemplo, son unas 25 luces de emergencia en el colegio y una de las luces estaba desenchufada. Todos los extintores fueron revisados pero observaron que en la oficina había uno que les parecía muy pequeño. Para la anterior inspección (de Defensa Civil) estaba bien pero para este grupo estaba mal.

¿Teme que surjan otros operativos si usted sigue criticando a la gestión?

Lo que puedo aventurarme a decir es que van a intentar cerrar el colegio. Para mí, eso ha quedado muy claro. Según la ley de Educación, los únicos autorizados para cerrar un colegio es el Ministerio de Educación.

Si considera eso, ¿lo veremos cambiando sus opiniones?

Yo no voy a ser un regidor que se pase a la mayoría. No voy a negociar nada con nadie, voy a acusar en los términos que me parecen correctos. Haré lo que es mejor para Chiclayo. Apoyaré al alcalde en aquellas cosas que están bien y me opondré a aquellas que atentan contra la ciudad. No voy a hacer una labor obstruccionista, pero tampoco voy a permitir irregularidades. No voy a estar sometido a ningún tipo de amedrentamiento.

Solo quedan tres regidores de oposición. Deberíamos ser seis. Me sería muy fácil pasarme a las filas del alcalde, pero esa no es mi intención y no va a ser nunca.

En la gestión del exalcalde Roberto Torres, se inspeccionó un instituto del exregidor Víctor Alfaro Latorre y a partir de eso, hubo un cambio.

En el caso de él, cambió. Yo no voy a cambiar. Eso se lo aseguro. La población debe estar advertida que el próximo paso va a ser ese, pero va a quedar como una clara venganza política.

¿Es una venganza política si llegan a cerrar el colegio?

Sí, creo que están orientándose hacia eso. Porque si cierran el Jorge Basadre, tendrían que cerrar unos 30 colegios.

El alcalde Marco Gasco aseguró que los regidores de minoría quieren lograr éxitos con el fracaso de la gestión, ¿reconoce algún logro hasta ahora?

Reconozco las gestiones que está haciendo el alcalde, y que en muchos casos tiene voluntad de hacer las cosas. Pero la sola voluntad no es suficiente. Reconozco además que hay algunos funcionarios que hacen su labor, pero todo eso es desarticulado, sin ningún equipo y con la mayoría de funcionarios que no están capacitados para asumir esos puestos. En el balance, esto es un claroscuro donde predomina lo oscuro.

Luego de la observación a 17 funcionarios que no cumplen el perfil según Contraloría, ¿se ha evidenciado algún cambio en la municipalidad?

No sé que acciones ha tomado el alcalde. Puede haber presentado un re curso de reconsideración a Contraloría o viendo a quienes reemplaza. (El alcalde) no pudo conformar su equipo a comienzos de año.

Se detectó a tres funcionarios que desempeñaban dos cargos al mismo tiempo.

Según Contraloría, no se pueden asumir dos responsabilidades. En todo caso, pueden tener un cargo y en el otro estar encargado provisionalmente hasta que se designe a un funcionario.

¿Esta situación contradice las intenciones del alcalde de tener a los mejores profesionales?

(El alcalde) dijo que iba a venir con técnicos de primer nivel. Se ha demostrado que no tenía el equipo, no había preparado finalmente con quienes trabajar, por lo tanto, empezó a improvisar en la mayoría de cargos.