Juez decide hoy si libera o encarcela a Willy Serrato

Le llegó la hora. El juez Reynaldo Leonardo Carrillo, del Juzgado Anticorrupción de Chiclayo, decidirá hoy si libera o envía a la cárcel al exalcalde de Olmos, Willy Serrato Puse, quien es procesado por direcionar compras de bienes y servicios a favor de proveedores de su entorno, por más de 2 millones de soles.

El magistrado programó para hoy la lectura de la resolución a las 5:30 de la tarde, tras escuchar los argumentos de la fiscal Karim Ninaquispe Gil, y de los abogados de cada uno de los imputados comprendidos en el pedido de prisión preventiva.

DECISIÓN

La fiscal presentó diversos elementos de convicción para convencer al juez que imponga la medida coercitiva, como son: declaraciones de tres aspirantes a colaboradores eficaces, y testimonios de cuatros proveedores que narraron el modus operandi de la red criminal "Los Faenones de Olmos".

Pese a que el Jurado Nacional de Elecciones lo suspendió de manera provisional de la alcaldía de Olmos el 5 de junio de 2019, debido a que fue sentenciado a 4 años de cárcel suspendida, Serrato Puse "seguía teniendo poder y control dentro de la entidad municipal".

Prueba de ello, son los mensajes de texto y conversaciones de WhatsApp que mantenía con los funcionarios de la municipalidad de Olmos, los cuales fueron hallados en su teléfono celular el día que detenido en su vivienda (1 de octubre).

Por ejemplo, consta los mensajes entre Willy Serrato y Darwing Soplopuco Sánchez, asistente de la subgerencia de Obras, registrada el 13 de setiembre de 2019, es decir, dos meses después de haber sido suspendido del cargo de alcalde.

Soplopuco Sánchez, quien además es primo de Danissa Nunura Sánchez, pareja sentimental de Willy Serrato, le increpa al alcalde suspendido haber dispuesto que un expediente sea adjudicado a otro contratista.

"Pensé que había consideración. Usted sabía muy bien que yo trabajé ese expediente desde cero. Pero ahora me dicen que le van a dar ganador a otro. Quise recuperar el encargo de esa manera, pero no se puede. El lunes lo buscaré para solucionar porque necesito urgente. Tengo problemas con mi madre por ese encargo. Ella me hacha la culpa a mí", se lee en los mensajes.

Precisamente, para dicho funcionario la fiscal ha decidido no solicitar prisión preventiva y enfrenta la investigación en libertad.

HECHOS

Del mismo modo, la Fiscalía Anticorrupción cuenta con otras conversaciones de WhatsApp entre los funcionarios de la municipalidad de Olmos que mencionan a Serrato, por lo que se infiere que este aún mantenía control en la administración municipal.

Por ejemplo, los mensajes de fecha 11 de agosto de 2019:

Dr. Morocho: Hola Henry

Henry Maco: Que tal Dr.

Dr. Morocho: Tranquilo hno. En Trujillo. ¿Has estado en el partido?

Henry Maco: No Dr.

Dr. Morocho: ¿Qué pasó?

Henry Maco: He estado con el Dr. Willy. Aca en Chiclayo. Coordinando para mañana

Dr. Morocho: Sí, de hecho, aunque sea unos minutos porque después hay que viajar a Lima.

Asimismo, los mensajes del 18 y 20 de setiembre de 2019.

José Maza: Envíame la copia de la pecosa para hacer la boleta.

Henry Maco: Ya

José Maza: Avanza

Henry Marco: (se advierte que remite una imagen)

José Maza: Y la otra chiquita de 77...

Henry Maco: (remite una imagen)

José Maza: Quien te pidió eso

Henry Maco: Todo eso no hay. Tengo en otros nombres. Ya le di a Willy

José Maza: Bacán. ¿Qué dice?

Henry Maco: Se rio

Precisamente, para Henry Daniel Maco Vilcherres, cotizador de la comuna de Olmos, la Fiscalía tampoco ha pedido prisión preventiva; por lo que goza de comparecencia.

Mientras que José Luis Farfán Maza, exgerente general del municipio de Olmos, se encuentra no habido desde el 1 de octubre, día en que fue desarticulada la red criminal "Los Faenones de Olmos"; pero no fue hallado en su vivienda.