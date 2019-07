Juez le ordena a Marco Gasco formalizar el servicio de taxi

Síguenos en Facebook

El Poder Judicial impuso una nueva multa a la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) ascendente a 4 Unidades de Referencia Procesal (URF) por no acatar la sentencia que dispone mejorar el servicio de taxi en la ciudad, tal como lo establece la ordenanza N° 011 - 2010 - MPCh.

Mediante la Resolución N° 19, el juez Ary Terrones Melendez, del Primer Juzgado Civil de la Corte de Justicia de Lambayeque, requirió al alcalde de Chiclayo, Marco Gasco Arrobas, que en un plazo de 5 días inicie los trámites administrativos pertinentes para dar cumplimiento al reglamento de servicio de taxi.

Dicha norma municipal que tenía como objetivo formalizar a los taxistas y combatir la delincuencia; fue aprobada durante la gestión del exalcalde Roberto Torres Gonzales, sin embargo, ni él ni su sucesor, David Cornejo Chinguel, se preocuparon por atender este tema, iniciando la Fiscalía Civil una demanda de cumplimiento.

INCREMENTO

Ahora, el burgomaestre Marco Gasco, al haber heredado dicho problema, deberá atender la última resolución emitida por el juez Ary Terrones, quien advirtió que en caso de incumplimiento se incrementará la multa a 6 URP. Además, la autoridad edil podría ser denunciado por omisión de funciones.

Según la ordenanza N° 11 - 2010, para ofrecer el servicio de taxi, todo conductor deberá contar con un certificado de habilitación, el cual otorgará la MPCh previo cumplimiento de una serie de requisitos, tales como: acreditar que no cuenta con antecedentes policiales, haber llevado talleres de capacitación y, además, haber aprobado un examen psicológico.

El artículo 26 de la referida ordenanza, quizás el de mayor relevancia, establece el uso de una farola única, sin logotipos adicionales que, como es sabido, sirven como sello distintivo a las bandas de extorsionadores para facilitarles el cobro de cupos de “seguridad”.

“La parte frontal de la farola solo llevará escrita la palabra TAXI y en el lado posterior de la farola solo se escribirá el número telefónico de la empresa o transportista de forma proporcional, quedando prohibida cualquier otra simbología comercial”, consta en el reglamento, el cual, hasta la fecha no se cumple.

Precisamente, en la última resolución emitida por el juez, se ordena a la MPCh que “cumpla su función fiscalizadora, debiendo realizar los operativos necesarios para verificar el cumplimiento del reglamento, especialmente en lo relativo al uso de las farolas (artículo 26) y en lo relativo al cumplimiento de cada uno de los deberes de los conductores (artículo 14).

Cabe indicar que la demanda de cumplimiento fue presentada por la fiscal Susana Silva Villacorta, de la Segunda Fiscalía Provincial Civil de Chiclayo, quien advirtió el incumplimiento del “Reglamento de Servicios de transporte especial de personas en la provincia de Chiclayo”

“Nuestra demanda fue por puntos específicos: para que se implemente el otorgamiento de certificados de habilitación de conductor, y para que la municipalidad cumpla su función fiscalizadora. El último punto está referido a los deberes de los conductores, es decir, al uso de uniforme, al color determinado de las unidades y al no pegado de stickers”, precisó.

RESPUESTA

Al respecto, el titular de la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes de la municipalidad de Chiclayo, Alejandro Soraluz Piñella, indicó que solicitarán al Poder Judicial, a través de la Procuraduría Municipal, la ampliación del plazo para poder ordenar el servicio de taxi.

“Vamos a informar al Poder Judicial el trabajo que estamos haciendo, le haremos ver la realidad y pediremos un nuevo plazo, además ya tengo el acuerdo con ellos, con los representantes de los taxis”, precisó.

El funcionario precisó que ya se ha reunido con los dirigentes de las diferentes empresas de taxi de Chiclayo, logrando concordar, por sugerencia de ellos mismos, que se requiere hacer un reempadronamiento de conductores en la ciudad.

“Aquí solo tenemos la relación de taxis autorizados. No hay una estadística, ni data tecnológica que me permita decir son tantos los taxis que circulan por Chiclayo. Por eso, los dirigentes quieren que se haga un reempadronamiento, incluso proponen una tasa para que la municipalidad tenga ingresos”, manifestó.

Soraluz Piñella indicó que elaborarán una nueva norma que regule el servicio de taxis, pero que incluirá lo establecido en la ordenanza N° 11 - 2010, específicamente lo relacionado al certificado de habilitación de conductor y el uso de una farola única para combatir la delincuencia.

“Se va a derogar la ordenanza anterior y todo lo que se ordena en la sentencia va ir en la nueva ordenanza. Si bien es cierto ha estado y no se ha cumplido, yo voy a hacer una ordenanza vigente”, dijo.

Además, el funcionario destacó que mediante resolución de alcaldía, la actual gestión municipal ha reconocido a la Comisión Técnica Consulta, integrada por representantes de toda la modalidad de transportes que podrán hacer sugerencias y ayudar a perfeccionar las ordenanzas.

Por último, Soraluz Piñella precisó que la ordenanza de los taxis es el tercer proyecto que presentará ante la Gerencia Municipal , pues primero se ha abocado a regular el transporte pesado y el servicio de colectivos.

“Tenemos en primer lugar la ordenanza de carga y descarga que fue cuestionada, pero incluso ahora estamos coordinando con el Colegio de Ingenieros, con la Policía, con Epsel a efectos de que sus recomendaciones puedan mejorar esta ordenanza. También tenemos en un 90% la ordenanza sobre colectivos, y esa norma la venimos coordinando con los representantes de este servicio”, precisó.

Por último, Soraluz precisó que su despacho no puede elaborar las tres reformas mencionadas al mismo tiempo, por lo que pidió comprensión al Poder Judicial. Además, recalcó que en la región Lambayeque no existe ningún ingeniero de transportes. “La única universidad que está sacando ingenieros de transportes es la Villarreal, y acá no quieren venir, porque nuestros sueldos son muy modestos”, acotó.