Juez recibe caso “Temerarios” con más de 60 involucrados

Las aguas aún no se calman tras el reciente cambio de juzgado para el caso “Los Temerarios del Crimen”, más aún tras las declaraciones del fiscal a cargo del mismo, Juan Carrasco Millones, sobre el magistrado que, en adelante, verá este proceso emblemático: Reynaldo Leonardo Carrillo.

Más de ocho meses han pasado desde que salió a la luz la primera de las tres listas de implicados que se conocen hasta la fecha, que en conjunto han llegado a incluir a más de 60 personas vinculadas, de alguna u otra manera, al presunto cabecilla de la red criminal, el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel.

Transcurrido el tiempo, las cifras muestran un proceso con situaciones que han generado igual controversia, como las más de 20 sentencias dictadas contra empresarios y transportistas que confesaron sus actos ilícitos. Las preguntas que aparecen a estas alturas son: ¿qué rumbo tomará el proceso en adelante? ¿Qué tanto influirá en ello el cambio de juez?

TEMORES

El mismo día en que se conoció que la jueza Cecilia Grandez Rojas, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, ya no seguiría viendo el caso “Los Temerarios”, el fiscal Carrasco Millones mostró su disconformidad con la decisión de la Primera Sala Penal de Apelaciones.

Entre los argumentos que esbozó el representante de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor) de Lambayeque, estuvo el considerar que la investigación y sus pormenores son bien conocidos por la jueza Grandez. “¿Cómo después de haberse dictado prisiones preventivas contra varios de los imputados, de tener formalizada la investigación contra 60 personas, cómo después de todo eso se puede señalar que la competencia pase a otro juez?”, expresó por aquel entonces.

La opinión de que el juez Leonardo Carrillo necesitaría tiempo para “empaparse del tema” fue cuestionada poco después nada menos que por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJL), Oscar Burga Zamora. Este último aseguró que no se trata de que el magistrado tendrá que leer los “ochenta tomos” que dan cuenta de la investigación.

“El juez de investigación preparatoria lo que hace es resolver requerimientos, esos requerimientos los hace el Ministerio Público, que es el que conoce el caso, el que plantea los requerimientos (...), el juez analizará cada pedido, pero no es que se va a analizar todos los expedientes. No estamos hablando de un imposible, más allá de que el caso ya es complejo por su naturaleza, pero no digamos que yo soy el único indispensable, el único que puede resolver, porque es como desmerecer el trabajo de otro magistrado”, indicó Burga Zamora.

Ambas posiciones giran en torno a la complejidad de un caso en el cual, como anunciara en su momento el fiscal Carrasco, existen aún más personas implicadas. La mayor parte de investigados hasta el momento figuraron en la tercera lista, revelada el último 12 de julio y que incluyó a un total de 35 personas. De estas, 29 fueron sentenciadas al poco tiempo, pero con penas suspendidas al haberse acogido a la terminación anticipada, incluso en el caso del exregidor Marino Olivera Cruzado, el exconsejero Esar Aguilar Baldera y personas involucradas con Epsel.

Antes de estas condenas sucesivas, quienes ya habían recibido sentencias similares fueron el exregidor Boris Bartra Grosso, el exfuncionario edil Eberth Gil Otiniano y el hermano del congresista Héctor Becerril, Antonio Becerril Rodríguez. De igual manera, para los empresarios Ángel Espinoza Castro y José Aragón Ocaña, quienes llevaron un proceso vinculado al de “Los Temerarios” por el pago de coimas para obtener la licitación de una compra de llantas en la comuna de Chiclayo.

DEVUELTOS

El otro aspecto que ha criticado el fiscal Carrasco Millones es una “experiencia negativa” que señala haber tenido desde la Fecor con el magistrado Leonardo Carrillo cuando este se encontraba a cargo del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo y veía el caso “Los Wachiturros de Tumán”.

El titular de la Fecor ha mencionado que el juez Leonardo Carrillo es conocido por “congelar las investigaciones” y “rechazar la mayoría de pedidos del Ministerio Público”, como habría ocurrido en su momento con el caso “Wachiturros”.

Sin embargo, cabe indicar que la explicación dada por el magistrado al resolver sobre dichos requerimientos ha sido, principalmente, que los mismos estarían mal elaborados. En noviembre del año pasado, por ejemplo, hizo observaciones a la acusación formulada por la fiscal Kerstin Rivera Herrera contra el exalcalde de Olmos, Willy Serrato Puse, por los presuntos delitos de peculado doloso por apropiación y peculado de uso.

La fiscal Rivera acusó a Serrato de haber abastecido con combustible de la municipalidad el vehículo de su padre, Darío Serrato Mío. Si bien solicitó 6 años de cárcel para el exburgomaestre, el juez Leonardo Carrillo observó que no se había precisado cómo ni cuánto tiempo se apropiaron del combustible. Además, solicitó a la fiscal que especifique la participación del alcalde y del resto de acusados en los hechos.

El último viernes, una situación similar se dio cuando el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento para exfuncionarios de la gestión del exgobernador regional Humberto Acuña Peralta, por un caso en el Hospital Belén. El magistrado devolvió el pedido pues se debía precisar las razones por las cuales se solicitaba el archivo.

En su momento, el presidente de la CSJL, Oscar Burga, dijo confiar en la capacidad del juez Leonardo Carrillo y recordó que existen mecanismos de control para asegurar el avance de los procesos.