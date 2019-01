Junior Vásquez Torres: “El Comité de Honor (del municipio) no es para amordazar a ningún regidor”

Dispuesto a responder solo por sus funciones, el teniente alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Junior Vásquez Torres, rechaza algún intento de limitar el accionar y las opiniones de los regidores a través de un Comité de Honor.

El pasado jueves, el concejo eligió a los dos miembros del oficialismo y solo un regidor de oposición que conformarán este comité para observar posibles actos irregulares que ameriten una investigación.

En la última sesión de concejo se aprobó crear una comisión para modificar el reglamento interno del municipio, pero existe el comité de reestructuración administrativa para esa tarea. ¿Se va a duplicar el trabajo?

El comité de reestructuración tiene que actualizar los documentos de gestión y el reglamento interno. Lo que el regidor (Ricardo) Lara ha pedido en sesión de concejo, y ha sido aprobado por mayoría, es que se nombre una comisión que se encargue de impulsar los cambios del reglamento.

¿Pero cuales serán las funciones específicas de esta nueva comisión?

El comité de reestructuración es netamente técnico y lo lidera el gerente municipal (Cristian Rosenthal Ninapaytan) y la comisión es un ente político que servirá de apoyo solamente en cuestiones del reglamento interno.

¿Qué regidores van a integrar la comisión?

Ricardo Lara Doig, Marino Olivera Cruzado y Carlos Montenegro Gonzáles (regidores de mayoría). El oficialismo propuso a un regidor de la oposición, a Percy Espinoza Gonzáles, pero desistió porque señalaba que el comité de reestructuración es el único que debe hacer cambios.

Una de las propuestas del regidor Ricardo Lara fue que el reglamento incluya indicaciones sobre el comportamiento y las declaraciones de los regidores a la prensa.

El actual reglamento interno establece un Comité de Honor o Ética. Pero no está regulado cuánto tiempo debe permanecer o si debe enviar un informe. Este comité no es para amordazar a ningún regidor, como lo han dicho algunas personas; si no para que cualquiera de los regidores que cometa algún hecho irregular o atente contra cualquier persona, sea investigado o analizado por el comité.

¿Qué se considera como un hecho irregular?

De cualquier naturaleza. Cada regidor sabe cuales son sus limitaciones y funciones. Un Comité de Honor no puede estar solo en el nombre, como ha ocurrido en otras oportunidades. Tiene que estar para disciplinar a los regidores, como en la comisión de Ética del Congreso, sancionar si hay conflicto de intereses con la función pública.

¿Se está pretendiendo controlar sus declaraciones?

No.

¿Quiénes conformarán el comité de honor?

El comité es presidido por el regidor Carlos Montenegro, Roxana Orozco Nuntón y Andrés Calderón Purihuamán. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad.

Pero si solo uno de ellos es de minoría, ¿el comité puede ser imparcial?

En todo caso, el Comité de Honor eleva la propuesta al pleno del concejo y este es quien acata si sanciona o no el comportamiento de algún regidor.

¿Es desproporcional que solo dos regidores sean oficialistas?

Así lo establece el reglamento. Mientras no se modifique, tenemos que respetarlo.

Algunos regidores han cuestionado la elección de los miembros de cada comisión permanente.

Solo puedo decir que no se necesita estar en una comisión para hacer nuestro trabajo de fiscalización y representación. Para trabajar en el cargo en el que uno esté, es irrelevante si forma parte de una, dos o tres comisiones.

¿Cómo se va a resolver las diferencias con los sindicatos de trabajadores?

Eso lo debe responder el alcalde (Marco Gasco Arrobas) porque es una función ejecutiva.