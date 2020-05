Un policía con vocación de servicio y espíritu religioso decidió aprovechar que cientos de ciudadanos formaban cola, afuera de una agencia bancaria en Lambayeque, para exhortarlos a elevar una plegaria a Dios y pedirle que acabe con la pandemia que está acabando con miles de personas en el mundo.

Con megáfono en mano, el efectivo policial Blicido Requejo Vásquez, recorrió las largas colas, dándole gracias a Dios por permitirle seguir con vida, y logrando que casi todos los lambayecanos presentes se pongan de rodillas, para implorar a Jesucristo que no permita la expansión del coronavirus.

"Gloria a Dios hermanos, dobla tus rodillas, Dios está viendo tu humillación, Dios está tocando tu corazón, cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo, para que no te alcance esta peste, este virus. Ahí clama por tu familia, clama por ti...", manifestó el efectivo policial.

Siendo su misión vigilar que los ciudadanos respeten el distanciamiento social, el suboficial aprovechó la oportunidad para aumentar la fe en Jesucristo, y agradecerle por protegernos del Covid-19.

"Gloria a Cristo, aquí hay valientes (que se arrodillan). Hace fiesta Dios y los ángeles por un alma que se arrepiente, Él está aquí, hermano. Haz una oración y repite Padre nuestro, que estás en el cielo, te doy gracias, por un día más de vida que tú me has dado señor, es tu misericordia, que me tienes con vida señor, gracias te doy padre mío. Reconozco que soy un pecador, una pecadora, ayúdame señor, dame una oportunidad, gúiame señor...", se le escuchó decir al destacado suboficial.