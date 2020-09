De mal en peor continúan los miles de pescadores del litoral de la región Lambayeque, pues aparte de no poder salir a realizar sus faenas, sus embarcaciones artesanales se están cubriendo totalmente con la arena de las diversas playas.

El presidente de la asociación de pescadores artesanales de la caleta San José, Dennis Fiestas Llenque informó que unas 250 lanchas están varadas desde marzo del 2020 , debido a la inmovilización social por la pandemia del coronavirus, estas ahora están siendo prácticamente “devoradas” por la arena.

SIN SALIR A TRABAJAR

Tal y como se informó, luego del levantamiento de la cuarentena dispuesto por el Ejecutivo, los hombres de mar tampoco pueden salir a trabajar y esta vez, es por la escasez del recurso hidrobiológico.

Las embarcaciones “enterradas” se encuentran en San José, Santa Rosa, Puerto Eten, Pimentel, entre otros lugares.

“Las embarcaciones están en total abandono, porque no podemos salir a pescar por la escasez del producto hidrobiológico. Hace muchos meses no salimos a la mar y por ello las lanchas se están arenando. Lo peor del caso es que no tenemos ayuda de ningún gobierno, local, regional ni nacional. Hemos pedido se declare en emergencia el sector pesquero, pero la autoridad de Producción hace caso omiso y me imagino porque quiere inaugurar el muelle de San José”, sostuvo.

Asimismo dijo que el pescador artesanal de consumo humano directo que se dedica a la pesca de 2.5 toneladas, está en una larga paralización.

“Llegó el ministro de la Producción, pero ni siquiera se reunió con nosotros para dialogare sobre la problemática que estamos pasando. Algunos dueños se han llevado sus redes, aparejos a sus casas por que los amigos de lo ajenos merodean las lanchas”, añadió.

De igual manera, solo un porcentaje de los 7,000 pescadores se vio beneficiado con los bonos que otorgó el Gobierno, pero lamentablemente la mayoría que apareció en la lista figuraban como fallecidos.

VIDEO RECOMENDADO

Lambayeque: alcalde de Monsefú es detenido tras persecución policial en toque de queda | VIDEO

Lambayeque: alcalde de Monsefú es detenido tras persecución policial en toque de queda | VIDEO