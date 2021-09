La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque interpuso acusación contra el empresario, Ernesto Flores Vílchez, por los presuntos delitos de lavado de activos y defraudación tributaria.

El requerimiento fue elaborado por la fiscal provincial, Ana Zegarra Azula, al término de una investigación que se formalizó en el año 2017.

Asimismo, la magistrada plantea que sobre Flores se imponga una pena de cárcel de 19 años y 4 meses; una pena multa por la suma de S/ 465 888 y la inhabilitación para realizar contratos con el Estado por el plazo de 32 meses.





Hechos

De acuerdo a la imputación de la Fiscalía, Flores incurrió en defraudación tributaria al haber ocultado parcialmente sus bienes, ingresos y rentas para reducir el tributo a pagar.

De esta manera, la Sunat detectó un incremento patrimonial no justificado del ejercicio 2013 por el monto de S/ 1′ 913 528 y del ejercicio 2014 por S/ 1′ 526 580. Con esta acción, el empresario habría causado un perjuicio al Estado de S/ 1′ 252 330.

Mientras que por lavado de activos se le atribuye no haber declarado la totalidad de sus ingresos de los años 2010-2014 por la cantidad de S/ 23′ 813 708, de los cuales en los años 2013-2014 corresponde S/ 3′ 499 283.

Los millones habrían sido utilizados para la adquisición de bienes a nombre de diferentes empresas, depósitos en entidades financieras, pagos de alquileres, préstamos a personas jurídicas y naturales. Además, parte del dinero habría sido derivado a paraísos fiscales en Panamá y Bahamas.

Según los indicios de la Fiscalía estas operaciones se habrían concretado con dinero de origen no justificado.

“Hay sustento”

En diálogo con Correo, Flores Vílchez señaló que el 24 de setiembre alcanzó a la Fiscalía una pericia de parte en la que sustenta sus ingresos por actividades comerciales desde el año 1994.

“Tenemos todo sustentado, no tengo ningún problema en que el juez me cite. Los peritos de la Fiscalía han sumado todos los cheques de la empresa, han realizado una cadena de incrementos, cuando es el mismo dinero”, aseguró.

Respecto a la defraudación tributaria, señaló que en el 2012 registró ingresos por S/ 13 millones y que cuenta con la documentación. “Esa defraudación me la voy a tumbar porque no tiene razón de ser. Me observan 2013 - 2014, dicen que no he pagado y por eso es delito. Pero hay una información de 2012 y la fiscalización que inició Sunat en el 2015, no termina”, acotó.

En cuanto a la imputación por lavado de activos, respondió que el dinero, que es visto con sospecha por la Fiscalía y Sunat, es producto de su trabajo iniciado en el año 1994, principalmente por la comercialización de azúcar.