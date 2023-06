El Poder Judicial impuso 9 meses de prisión preventiva contra el servidor de Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Jorge Carrasco Galán, por haber incurrido en los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo propio.

La denuncia la interpuso Neiser Luis Villegas Díaz, un ciudadano natural del distrito de La Victoria, quien semanas atrás fue sentenciado a labores comunitarias como responsable del delito de usurpación.

Este señor decidió presentarse ante la Fiscalía Anticorrupción indignado porque Carrasco Galán le pidió de manera reiterada S/2,000 a cambio de interceder a su favor en el área de Medio Libre del INPE – Chiclayo, para que le otorguen más jornadas laborales, a fin de que pueda cumplir las mismas en el menor tiempo posible.

De este modo, invocó influencias reales con el psicólogo del área de Medio Libre, asegurando que lo designaría en la institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán de La Victoria, cerca de su domicilio.

Villegas Díaz dijo que no aceptó dicha propuesta y acudió al INPE, pero una secretaria le dijo que no hallaba su expediente. Entonces, cuando fue a buscar al psicólogo se apareció Carrasco Galán, quien respondió: “yo tengo su tema, sino que él se ha alterado y ha venido a hablar con la señora. Ya en la tarde te voy a ver”.

Es así que horas después, una vez hecha la denuncia y montado el operativo con la Policía Anticorrupción, Carrasco llamó al celular de Villegas acordando verse en el parque San José Obrero.

“Subí a su auto y me dijo: por las huevas te has ido a hacer chongo, tus jornadas lo vas a hacer en la municipalidad de La Victoria, allí tenemos un contacto y no vas a hacer nada, solo vas a ir a firmar”, le dijo.

Entonces, Villegas le dijo que solo tenía S/400, pero el lunes le entregaría el resto (S/1.600 de los S/ 2,000 que le solicitaba). Por lo que el imputado le dijo que si no cumplía su palabra, el hombre (psicólogo) no le iba a pasar su expediente.

TAMBIÉN PUEDES VER