El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció ayer que, luego de convocar tres procesos de contratación para la compra de urea, finalmente se seleccionó a la empresa internacional Ready Oil Supply LLC.

El contrato de compra supondrá la entrega de 65 mil 587 toneladas de fertilizante a los agricultores que figuren en el Padrón de Productores Agrarios (PPA), un documento que está elaborando dicho ministerio.

Pese a este primer avance del Midagri, el presidente de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Chancay Lambayeque (JUCHL), Ramos Ríos Asenjo, expresó su preocupación pues dicha cantidad todavía es insuficiente para atender a los productores que existen a nivel nacional.

“Ellos están elaborando el padrón pero todavía no se ha terminado. A nosotros nos preocupa que no haya una información verídica por parte del gobierno. Por ejemplo, ¿cómo se va a hacer la distribución (de la urea) si el padrón no está al 100%?”, señaló.

El titular de la JUCHL comentó que algunos productores agrarios que recibieron el bono “SEFEAgro” -para la compra de fertilizante- no han sido considerados en el padrón.

“Los están sacando de este proceso. Además, no tenemos ninguna información. Sabemos que la entrega se hará a través de Agrorural, pero se desconoce si será donado o se dará a un precio social para comprar la urea”, agregó.

En Lambayeque, de acuerdo a datos de la JUCHL, este mes se inició la campaña a menor escala en el distrito de Chongoyape y el sector La Ramada, en el distrito de Salas.

“¿Cómo va hacer Agrorural para identificar a esos productores? También tenemos horticultores que todo el año siembran pero no sabemos cómo les llegará el producto”, cuestionó.

Ríos Asenjo estima que solo en el Valle Chancay-Lambayeque, se utilizaron entre 30 y 40 mil toneladas de urea durante la campaña del año pasado. “Si esta compra internacional y su entrega son exitosas, entonces el gobierno demostrará su capacidad para regular el precio del mercado”, opinó.

Por otro lado, el dirigente lamentó que el actual gobierno no haya cumplido las promesas que lanzó a los agricultores, con la campaña de la Segunda Reforma Agraria.

“No ha llegado ningún beneficio al pequeño y mediano agricultor, a nivel nacional. Se iba a dar financiamiento para compra de semillas, fertilizantes, créditos agrícolas, maquinaria, pero hasta ahora no lo vemos. La prioridad para el Valle Chancay es la disponibilidad de agua”, señaló.