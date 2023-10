Persisten los problemas en EsSalud. Esta vez cientos de pacientes del Hospital Naylamp de Chiclayo formaron colas de tres cuadras, en los alrededores de la Casa Comunal, 24 horas antes de las programaciones para acceder a una cita en las especialidades de Medicina Interna, Oftalmología, Ginecología, Cardiología, Cirugía General y Geriatría.

“Llamamos a la línea telefónica y nadie contesta. Tenemos que venir (Casa Comunal) para enterarnos el día que entregarán las citas y luego regresar en la fecha establecida para alcanzar cupos; ya que existe una gran demanda de pacientes”, contó la asegurada Ana Loayza.

Denunció que, a pesar de haber pernoctado, muchos de los usuarios ni siquiera respetaban turnos, pues “guardaban cola” hasta para cuatro personas. “Por la montonera de personas, algunos sujetos se adelantan a la fila y otros venden la cola. Nadie fiscaliza y los perjudicados, como siempre, somos nosotros”, lamentó.

Los adultos mayores también mostraron su molestia frente a esta problemática. Algunos esperan citas hace más de dos meses solo para la especialidad de Geriatría.

Asimismo, indicaron que no obtienen atención preferencial en las largas colas y que encima la atención del personal administrativo es deficiente. “Después de madrugar todavía tengo que soportar que me traten mal, como si me estuvieran haciendo un favor. Nosotros pagamos por un servicio que es pésimo y así seguirá siendo porque nadie atiende las necesidades en salud”, enfatizó Felicita Ugáz.

Por otro lado, señaló que la farmacia de dicho nosocomio carece de diversos medicamentos; por lo que requieren de un gasto adicional para cumplir con su tratamiento médico.





