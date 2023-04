Luego que moradores del distrito de Pucalá denunciaran que en el interior de la empresa azucarera se hallaban hombres fuertemente armados, los encargados de este recinto aseguraron que eso es totalmente falso, en la región Lambayeque.

Correo realizó un recorrido por casi todas las área del ingenio y solo encontró a un grupo de trabajadores, que según dijeron fueron despedidos y estaban custodiando la Agroindustrial con sus nuevas autoridades.

La administradora concursal encargada temporalmente, Jackeline Llatas Carrasco, en una entrevista dio a conocer que recién han tomado posesión de la empresa y por el momento no cuentan con seguridad particular, son los mismos empleados los que están cuidando las instalaciones.

“La señora Sonia Alva me ha dado la confianza en el cargo para estar temporalmente. He llegado a la empresa de sorpresa y no he encontrado a ningún delincuente como hablan que están armados. Lo único que he encontrado son trabajadores con sus molestias que aún tienen por la lástima que están viviendo. Es lamentable la situación en la que está la fábrica. Desmiento totalmente, ya que todo ahorita está pacíficamente”, sostuvo.

Asimismo aseguró que tampoco han contratado a ninguna empresa de seguridad particular, tal como se vio en una fotografías a unos individuos vestidos con polos plomos con su respectivo logo y portando sus armas de fuego.

“Ellos son trabajadores que tienen sus boletas y les pueden pedir ustedes mismo para corroborar. Al señor Martínez Quinto o James, de quien hablan en la nota, no lo conozco, pero sé que son trabajadores. Recién me voy a reunir para ver la reestructuración de la empresa. Yo recién tengo el documento y vamos ver las medidas que vamos a tomar. Hay una deuda laboral de más de 75 quincenas. La fábrica va a depender de los campos”, añadió.

Finalmente Jhanis Martínez Quintos señaló ser la persona de quien se habló en la nota anterior sobre sus antecedentes policiales. Dijo contar con licencia para portar armas de fuego como pistola y no es ametralladora lo que se tiene.

