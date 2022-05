Sobrepasan el límite. En audiencia pública de rendición de cuentas, el alcalde del distrito de José Leonardo Ortiz, Wilder Guevara Diaz, reveló que la deuda de la municipalidad supera los 107 millones 691 mil soles (ver cuadro).

“Este es el gran talón de Aquiles que va encontrar cualquier gestión municipal que venga en adelante. Es la deuda que tiene este distrito de S/ 107, 691, 918, monto que todos los días genera intereses”, aseveró.





HECHOS

El burgomaestre aseguró que dicha deuda es producto de la mala administración de gestiones anteriores, pues durante su gobierno – según dijo - sí cumplió con pagar la AFP y EsSalud de cada uno de los trabajadores de la comuna.

“En la pandemia sanitaria ellos pudieron retirar parte de este presupuesto importante y lo destinaron a la salud de su familia”, acotó.

Durante su exposición, Guevara Díaz lamentó que ningún candidato a la alcaldía de JLO haya asistido a la rendición de cuentas, pues consideró importante que conozcan el problema que le genera a la comuna contratar exceso de personal solo por pagar favores políticos.

Precisó que desde el 2001, la municipalidad registra una deuda de 7 millones 780 mil 994 soles por beneficios sociales. Esto, debido a que trabajadores despedidos (al inicio de una nueva gestión) demandaron en la vía judicial su reposición laboral, y por ello ahora la comuna enfrenta “diversos embargos de cuentas bancarias”.

“Si bien es cierto cuando nos hacen campaña mucha gente nos apoya; pero para hacer el cambio del distrito, no para llenar las arcas de la municipalidad y endeudarla cada día más. Y eso estamos haciendo, un manejo responsable, por eso solo ingresa personal que necesitan las áreas, mas no para pagar favores políticos”, manifestó.

Además, durante su alocución, el burgomaestre culpó a la gestión anterior (exalcalde Epifanio Cubas) por permitir que la comuna pierda un proceso arbitral con el consorcio San Carlos.

“El laudo arbitral se inició en el 2016 y la municipalidad tuvo la condición de rebelde porque no contestó la demanda. Por un proyecto que tiene dificultades funcionales, por una obra abandonada se va a tener que pagar 2 millones 673 mil 922 soles. Pero nosotros vamos a destrabar ese proyecto para poder terminarlo. Se aceptan sugerencias, pero no injerencias, en base a este principio estamos gobernando”, dijo.

Por último, el alcalde indicó que afronta 35 juicios, pero la mayoría por haber recuperado el predio Santa Úrsula para la municipalidad, donde estuvieron involucrados algunos trabajadores ediles. “No me preocupa porque no son por actos de corrupción, confío en el Poder Judicial que se va a absolver”, acotó.

REACCIONES

Al respecto, el regidor Carlos Rodas Díaz, indicó que el alcalde Wilder Guevara debió hacer un mea culpa y no limitarse solo a culpar a las gestiones anteriores por el endeudamiento de la municipalidad.

“En su gestión la deuda ha aumentado más de 50 millones de soles y eso no lo dice”, acotó.

Además, calificó como un “mentiroso y embustero” al burgomaestre por decir que va a inaugurar un colegio cada semana, pues es sabido que se trata de proyectos de la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

“Cuando estuvo en campaña nunca ofreció colegios, sino tantos kilómetros de calles pavimentadas por mes. Pero no cumplió, y ahora menciona obras realizadas con éxito, pero miente, pues, por ejemplo, la obra de agua y desagüe en la habilitación urbana Maximino Díaz no está recepcionada”, dijo.

Asimismo, cuestionó a Guevara Díaz por resaltar la Central de Video Vigilancia, siendo un “elefante blanco”.