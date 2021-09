La Fiscalía Anticorrupción recibió hace unos días una nueva denuncia contra funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) por la contratación de Marianela Inga Quesada, ex concuñada del alcalde Marcos Gasco, como especialista para la subgerencia de Logística.

La entidad dio conformidad al trabajo realizado por Inga Quesada en mayo pasado, bajo la modalidad de locación de servicios, pero ella estuvo en Estados Unidos durante ese mes.





Argumentos

La denuncia fue interpuesta por Rafael Margaret Reyes, secretario general del sindicato de trabajadores de la MPCh, por el presunto delito de negociación incompatible.

Los hechos, según la documentación que presentó a la Fiscalía, involucran no solo a Marianela Inga sino también al subgerente de Logística, el abogado Carlos Montalvo Calderón.

El 18 de mayo, este funcionario envió un informe a la gerencia de Administración y Finanzas pues requería de un “especialista en ejecución contractual” para “avanzar con los requerimientos” que tenían diferentes oficinas del municipio.

Sin embargo, según el movimiento migratorio de Marianela Inga, ella partió el 12 de mayo -seis días antes del documento- rumbo a Estados Unidos. La servidora reconoció que estuvo fuera del país hasta el 23 de mayo pasado, tal como aparece en su récord migratorio.





RESPONDE. Inga Quesada explicó a Correo que no solicitó permiso a la MPCh para viajar porque nunca tuvo “un vínculo laboral” con la entidad. Sin embargo, dijo que sí notificó “de que no iba a estar pendiente” para posibles reuniones con los funcionarios.

“A veces te pueden convocar a que presentes un informe o para que digas cómo te va sobre cierto tema. Yo avisé que no iba a poder asistir a cualquier reunión porque iba a estar de viaje”, dijo.

Esta versión resulta cuestionable, sobre todo por las fechas. Si el informe del subgerente de Logística fue emitido posterior al viaje de Inga Quesada, ¿cómo ella pudo avisar de que estaría fuera del país, aún cuando ni siquiera había sido contratada?

De todos modos, la servidora insistió en que por ser una locadora de servicios, ella no está obligada a asistir a las oficinas de la MPCh ni cumplir horarios de trabajo.

“No tengo que usar fotocheck ni uniforme ni nada. Ellos me contratan para que haga un trabajo puntual y yo lo hago. Lo puedo hacer en mi casa, en la casa de mis papás, en Chiclayo, Lima, Estados Unidos o donde sea”, agregó.

En la denuncia, también se señala que el subgerente “direccionó la contratación de Inga Quesada” al consignar requisitos específicos como ser licenciado en Economía, tener como mínimo 2 años de experiencia en el sector público y/o privado y contar con Registro Nacional de Proveedor.

Lo cierto es que Marianela Inga, economista por la Universidad de Piura, empezó a facturar con el Estado recién en octubre del 2020, cinco días antes de inscribirse al Registro Nacional de Proveedores.

Gracias a órdenes de servicio emitidas solo por la MPCH, entre el 26 de octubre del 2020 y el 21 de julio de este año, la servidora ha ganado 28 mil 450 soles.

Antes de ello, no registra contratos con el Estado y en su perfil en Linkedin, figura que trabajó desde 2005 como jefa de ventas en Falabella Perú, ejecutiva de producción en Cobenco SAC, jefe administrativa en Moto Fuerza SAC y como responsable de ventas minorista en “Bonita de Más Perú”.

En conversación telefónica, Inga Quesada aseveró que le pagaron de manera tardía porque “solicitó (a la MPCh) que consideraran los días que estuvo fuera del país”, es decir, 12 días.

Los documentos muestran que ella envío el informe de las actividades que había realizado el 9 de junio, y ese mismo día, emitió su recibo por honorarios por S/2,700, bajo el concepto de “servicio especializado en procesos logísticos”.