Hacía de las suyas. Más padres de familia denunciaron al director de la Institución Educativa San Lorenzo del distrito de José Leonardo Ortiz, Jorge Wilder Alarcón Bautista, tras ser detenido en la víspera por cobros indebidos.

Los denunciantes, en su mayoría jóvenes madres, acudieron a la sede de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque para manifestar que también pagaron al director sumas de dinero a cambio de la matrícula de sus hijos.





HECHOS

Totalmente enardecidos, los manifestantes exigieron la devolución de su dinero y la expulsión del docente, pues –según dijeron- nunca entregaba recibos, ni rendía cuentas de los ingresos y gastos del plantel.

“Dentro del colegio han pasado muchas cosas, pero la gota que derramó el vaso fue que el director ha estado cobrando por vacantes. Un padre se me acercó a reclamarme. Me dijo que está pidiendo S/300 para inicial, S/500 para primaria y S/1000 para secundaria. Yo le dije que es algo injusto, que no se debe hacer y que lo denuncie”, señaló la vicepresidenta de la Apafa, Dianela Hoyos Vásquez.

En ese momento, el fiscal Óscar Guevara Gilarmas salió hasta la calle para pedir que ingresen solo los padres que hayan entregado documentos al director. Entonces, nueve madres se acercaron a dar sus nombres.

“En poder de esta persona se ha encontrado varios documentos que serían de alumnos que han obtenido vacantes y por lo cual los padres habrían realizado pagos. De ellos también se está recabando información porque ya han venido a hacer sus denuncias, y de ellos sí se va incluir en la investigación”, explicó.

El fiscal precisó que, además del director, también habrían intervenido otras personas en el pedido del dinero.

“Les pedían montos que fluctuaban entre 300, 500 y 600 soles, pese a que son personas con bastantes carencias”, aseveró.

Por último, subrayó que la lucha contra la corrupción debe ser una labor no solo de la Fiscalía, sino también de la ciudadanía.

“Los padres de familia deben ser conscientes que no deben estar contribuyendo a actos de corrupción porque también lo comete aquel padre que paga para lograr una vacante, porque conoce que no se debe pagar”, aseveró.





COLEGIO

Cabe indicar que la I.E. San Lorenzo fue inaugurada en el mes de junio por el mismo presidente de la República, Pedro Castillo, lo que habría aprovechado el director, para cobrar por las vacantes, siendo una institución con infraestructura nueva.

“El director hace lo que se le da la gana, que ya no regrese a la institución, hay más padres que no quieren venir por miedo a represalia porque sus hijos estudian allí”, señaló Hoyos Vásquez.

Incluso, afirmaron que el director no entregaba los alimentos de Qali Warma.