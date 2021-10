La Presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, anunció en su última presentación ante el Congreso que el retorno a la presencialidad en las aulas se hará efectivo a nivel nacional a partir del próximo año. La meta del gobierno es que el 99% de instituciones educativas de todo el país reciban a sus estudiantes a partir de julio del 2022.

La medida cuenta con el respaldo de los directores pero la asociación regional que agremia a estos profesionales exige que el gobierno apruebe un protocolo para definir cómo se cumplirán las medidas de bioseguridad contra la Covid19.

Criterios

Entre los anuncios que presentó ayer la Premier, se mencionó que el sector Educación recibirá un presupuesto mayor en comparación al año pasado.

De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 368-2021, que aprobó el Plan Nacional de Emergencia del Sistema Educativo Peruano, la cartera de Educación cuenta con un presupuesto de S/883,110,161 para el presente año fiscal.

Sin embargo, según precisó la jefa de Gabinete, para el próximo año se destinarán S/35 mil 758 millones a este sector, es decir, S/2 mil 626 millones adicionales respecto al año 2021.

A través del Plan Nacional de Emergencia, el gobierno ha establecido seis ejes para mejorar los aprendizajes de los estudiantes de los tres niveles de educación básica.

Entre ellos, se ha considerado el retorno a la presencialidad, el desarrollo profesional docente, la innovación tecnológica y competitiva, y la descentralización.

El docente Floro Heredia Chiroque, presidente de la Asociación de Directores en Lambayeque, criticó al gobierno por haber aprobado este plan sin consultar a los actores involucrados en la educación peruana: docentes y directores.

Pese a ello, reconoció que es urgente que los escolares regresen a la modalidad presencial. “La educación virtual no reemplaza al contacto directo con el maestro, y eso se ha demostrado ahora. Nosotros estamos listos pero depende de que el gobierno garantice las condiciones de salubridad para un retorno seguro a las aulas”, expresó.

Heredia mencionó que para la presencialidad se requiere garantizar la vacunación de los estudiantes, un proceso que se iniciará a partir de noviembre en la región.

Asimismo, se necesita una mejor infraestructura que permita un acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento en los colegios de zonas rurales y urbanas.

“Nosotros lamentamos que no se esté haciendo nada. Hemos buscado una reunión con el ministro de Educación (Carlos Gallardo) pero estamos esperando una fecha. Solo escuchamos frases románticas de la Premier”, cuestionó.

Otra debilidad que mencionó Heredia es la brecha tecnológica. A la fecha, no se ha garantizado una nueva entrega de tablets o planes de datos a escolares que viven en condición de pobreza y pobreza extrema. “Se debe considerar no solo las zonas rurales, sino también urbanas donde algunos niños tienen celular, pero no acceso a Internet”, acotó.

El docente aclaró que aún reciben algún informe de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) sobre los requisitos que deberán cumplir las aulas, como el aforo, los kits de higiene y los protocolos de bioseguridad al ingreso y salida.

Retorno

La directora de la UGEL Lambayeque, Edith Soriano Araujo, mencionó a Correo que -por ahora- el retorno a la presencialidad es voluntario y bajo la aprobación de cada UGEL.

La funcionaria estimó que a partir del próximo mes, el Ministerio de Educación brindará los lineamientos para el retorno a las aulas.

En la provincia de Lambayeque, al menos cuatro colegios de zonas rurales -donde se ubican el 80% de instituciones de esta jurisdicción- aplican la semipresencialidad.