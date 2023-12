Un sujeto fue denunciado por desfigurar el rostro de su expareja, quien se habría negado a retomar su relación sentimental. Los hechos ocurrieron a plena luz del día, en la avenida Mariscal Nieto de Chiclayo, cuando la agraviada se dirigía a su centro de labores.

En medio de un operativo, los agentes policiales tomaron conocimiento por transeúntes, que en la zona en mención, una mujer fue atacada; motivo por el cual, se apersonaron para las diligencias. Ahí encontraron a Youci Yojari Fernández Saavedra (31) con el rostro lleno de sangre, producto de varias heridas abiertas.

Rápidamente, la trasladaron al Hospital Docente Las Mercedes; donde el especialista de turno, Oscar Velásquez de Velazo, le diagnosticó herida contundente en la cara, ordenando su trasladado a una clínica privada; a fin de que sea atendida por un médico cirujano. Luego de unos minutos, la Policía logró capturar, en la calle Ramón Castilla, a Jesús Ricardo Rojas Requejo (33), quien fue sindicado por la agraviada como el responsable del ataque.

A unos pocos metros de su intervención hallaron el arma con la que presuntamente agredió a la víctima por lo que quedó en calidad de detenido en la comisaría César Llatas Castro, hasta que se esclarezca su situación legal. Diario Correo entrevistó a Fernández Saavedra; la misma que aseguró que el detenido intentó atentar contra su vida cortándole el cuello con dicha arma.

“Cuando me atacó, me agarró del cuello, me lo apretó fuerte y susurró en mi oído que iba a matarme. Intentó cortarme el cuello pero me protegí con mi mano y es por eso que la tengo cortada también”, sostuvo la victima.

Agregó que no es la primera vez que Rojas Requejo amenaza con atentar contra su vida, pues -según dice- desde hace un mes que decidió culminar con la relación, este la perseguía para lograr su propósito. “Él (Rojas Requejo) andaba pendiente de todo lo que hacía. Amenazaba que me iba a matar o cortar la cara hasta que le hiciera caso, es decir, hasta que regresara con él”, sostuvo la víctima.

Indicó que, en reiteradas oportunidades, el acusado la agredió con cachetadas y puñetes. Asimismo, declaró que a sus menores hijos también le propinó golpes; por lo que procedió a solicitar medidas de protección en su contra.

“Tenía miedo no solo por mi vida, sino también por la de mis pequeños. Este sujeto tenía comportamientos extraños, pasaba de pasivo a agresivo en un minuto; ya sabía que sus actitudes no eran normales”, manifestó.

Acotó que los representantes del Centro de Emergencia Mujer le aconsejaron dejar la ciudad para evitar que se suscite un hecho similar. “Me dijeron que pida mis medidas de protección. Me querían disque apoyar mandándome a Amazonas, en lugar que a él lo retengan, a mí me tienen que alejar del agresor”, lamentó.

Agresor debería ir a la cárcel, según familiares de la víctima.

Los familiares de Fernández Saavedra se concentraron en los exteriores de la dependencia policial César Llatas Castro, donde permanece detenido el presunto agresor, para exigir que este no sea puesto en libertad. Con carteles en mano, alzaron la voz pidiendo “Justicia para Youci”. “No vamos a permitir que un potencial feminicida sea liberado. Si hoy le pasó a mi hermana, luego le puede pasar a cualquier mujer. ¿Qué están esperando?”, dijo la hermana de la víctima.





