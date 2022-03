Las exportaciones de Lambayeque alcanzaron su mayor nivel histórico en el 2021, al anotar un valor de US$ 912.5 millones, cifra mayor en 27.36% respecto al 2020, y en 37.68% frente al 2019, según cifras de la Sunat, consignadas por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

Con este resultado, los envíos al exterior de la región continuaron con su senda positiva, pese a los efectos de las restricciones de la pandemia COVID-19. En el 2021, las exportaciones lambayecanas fueron impulsadas por el sector no tradicional, que registró envíos por US$ 855.27 millones, un alza interanual del 31.17%. Mientras que las exportaciones tradicionales sumaron US$ 57.18 millones, una caída del 11%.

El año pasado, las exportaciones del sector no tradicional fueron lideradas por el rubro agropecuario, con envíos por US$ 840.7 millones. Los principales productos no tradicionales exportados fueron los arándanos y demás frutos, con envíos por US$ 270.7 millones; las paltas, por US$ 200.8 millones; las uvas frescas, por US$ 70.4 millones; entre otros.

Estos montos ubican a Lambayeque entre los tres mejores departamentos en envíos de uvas frescas y paltas; y en segundo lugar en exportaciones de arándanos.

Por su parte, los envíos del sector tradicional fueron liderados por las exportaciones agrícolas, que reportaron un valor de US$ 57.1 millones. Los principales productos tradicionales exportados fueron los demás cafés sin descafeinar y sin tostar, por un valor de US$ 49.8 millones.

Es importante mencionar que, en el 2021, las exportaciones peruanas lograron un récord histórico, al registrar un valor de US$ 56,306 millones, según la Sunat. Esta cifra representa un crecimiento del 35.5% con respecto al mismo periodo de 2020.

Jessica Luna, gerenta general de ComexPerú, resaltó que, “este gran resultado se lo debemos a los empresarios y trabajadores de las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas que impulsan el desarrollo del país a través de las exportaciones, siguiendo la ruta de libre comercio, que el Perú decidió seguir desde hace más de dos décadas. Debemos continuar impulsando el libre comercio y la apertura comercial de nuestro país sin poner trabas para su desarrollo”.





Principales mercados

En el 2021, Estados Unidos y Países Bajos se mantuvieron como los principales destinos de las exportaciones de Lambayeque, con compras de productos por US$ 322.2 millones y US$ 209.4 millones, respectivamente, cifras con las que superaron ampliamente a los demás mercados.

El año pasado, las exportaciones peruanas lograron un récord histórico, al registrar un valor de US$ 56,306 millones, según la Sunat. Esta cifra representa un crecimiento del 35.5% con respecto al mismo periodo de 2020.