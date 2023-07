Las extorsiones se dan en diversas modalidades en la región Lambayeque, donde sin pensarlo caen muchos ciudadanos en manos de los delincuentes. Según las estadísticas, desde enero del 2023, hasta la fecha, a la sede del área Antiextorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri) se han presentado 239 personas para denunciar diversos sucesos de chantaje y coacción. El factor recurrente es que las víctimas son captadas a través de las redes sociales.

Una de las modalidades es el préstamo virtual, donde los agraviados hicieron clic a diferentes link que les enviaron a través de sus teléfonos celulares o las redes, en los cuales aceptaban recibir dinero para pagar hasta el 100 por ciento de interés. Tipo “Gota a Gota”. Una vez recibido el monto en sus cuentas bancarias que fue entre 200 y 300 soles, empezaron a cumplir de manera semanal con la cuota. Sin embargo, muchas veces ya habían culminado con el préstamo, pero les exigían continuar.

Al negarse o al mostrar vouchers falsos, es allí donde los extorsionadores empezaron a amenazarlos de muerte, al igual que a los garantes, pues los usuarios enviaron sus datos completos de amigos e incluso fotografías. Pero eso no era todo, esto debido que al ingresar a los link, las incautas personas les dieron acceso a los maleantes para entrar a sus equipos móviles y tener el control de sus contactos, redes sociales hasta sus cuentas bancarias.

“La primera vez, me pusieron en el Facebook como una mujer tramposa que no pago mis cuentas, con mi foto en varios grupos. Hasta estafadora me llamaron y muchos conocidos lo vieron, por eso tuve que depositarles más dinero”; sostuvo una agraviada.

DELINCUENTES HASTA DICEN SER BRUJOS PARA HACER “AMARRES”

Otra de las modalidades es a través de los supuestos maestros chamanes, curanderos o brujos de Internet, a quienes contactaron por sus redes sociales, para que les hagan el “amarre de amor”.

Un poco avergonzado un denunciante aseguró que vio una publicidad del mejor brujo por Internet, sin dudarlo se detuvo a leer e ingresó a un enlace, luego le enviaron testimonios que era verídico. A los pocos segundo el farsante hampón le solicitó su número de teléfono, previo a ello depositó S/130 por la consulta.

“Me pidió la fotografía y los datos completos de la mujer que amo, porque me haría el amarre del amor, yo quería que me haga volver con mi pareja. Luego me dijo algo de la vida de ella y le creí, aunque pensándolo bien lo sacó todo de su Facebook y yo caí como tonto. Después me exigió depositarle S/2,000 o de lo contrario le contaría que le estoy haciendo brujería”, narró José Luis.

A la esposa de un policía la convencieron de grabarse desnuda en pleno baño de florecimiento, luego le pidieron S/8,000 para no subir el video a las redes sociales.

