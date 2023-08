Más de 180 trabajadores que fueron contratados para realizar labores de fumigación contra el dengue, reclamaron el pago de sus remuneraciones a la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque.

Los empleados realizaron un plantón en el frontis de la DESA para exigir el cumplimiento de sus contratos, los cuales firmaron para los meses de julio y agosto por un pago mensual de S/ 2,000.

“Somos 180 trabajadores, entre anotadores y fumigadores. Un anotador registraba la vivienda y el fumigador hacía su trabajo. Nos hicieron firmar contrato desde el 01 de julio, pese a que comenzamos a trabajar desde el 25 de junio con horario de 5 a 10 am y de 03 a 08 pm”, señaló un trabajador que solicitó mantener su nombre en reserva para evitar represalias.

Precisó que dentro del grupo de 180 empleados, hay varios profesionales; quienes optaron por presentarse a dicho trabajo ante la necesidad de mantener a sus familias y la falta de concursos públicos.

Sin embargo, la mayoría de ellos se encuentran decepcionados por el maltrato que sufrieron por parte de la actual gestión que encabeza el titular de la DESA, Demóstenes Gonzales Alarcón, designado por el gobernador regional Jorge Pérez Flores.

“Cuando hemos ido a reclamar nos respondieron que no hay presupuesto. Por culta de ustedes que denuncian, se les va a pagar por partes, nos dijeron. Nosotros reclamamos nuestro derecho, porque ya hemos trabajado el mes, si no, la DESA no tuviera la cifra de casas fumigadas, es el trabajo de campo de nosotros. Entonces me contestó: no soy banco”, indicó.

Los empleados precisaron que a pesar que les impusieron un horario de 05 a 10 de la mañana que debían cumplir cabalmente, eran los funcionarios, quienes llegaban a las 6:30 e incluso 7:00 a.m. Ellos solo les entregaban una botella de agua con una galleta de soda para toda la jornada, pese a que recorrían varias manzanas y cuadras. “Ahora no estamos trabajando porque no nos llaman y no nos pagan, cortaron las actividades desde el 27 de julio”.

Al respecto, el titular de la DESA, Demóstenes Gonzales, señaló que los trabajadores fueron contratados bajo la modalidad de terceros o Servicios No Personales (SNP), por lo que aún no se efectúan los pagos.

“Normalmente el acto de pago de SNP demora quince días, porque hay que revisar los informes, si han realizado la actividad correctamente tal como se han hecho sus TDR. Estamos dentro del plazo de pago”, indicó.

Reiteró que al personal SNP no se le paga como una trabajador CAS o nombrado que tienen fecha de pago. “Tienen que presentar un informe al final de su orden de compra y eso tiene que ser revisado, por eso son más de 150 informes que hay que revisar. No necesariamente a todos se les paga por igual, se les paga proporcional al tipo de trabajo que haya realizado”, aseveró.

