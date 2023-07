Los paraderos informales de colectivos, taxis y camionetas rurales (combis) proliferan en seis sectores de la ciudad de Chiclayo. Estos ya han sido identificados por las autoridades. La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) y la Policía de Tránsito alistan operativos para erradicar el caos en estas zonas.

El descontrol diario se observa en el Terminal Epsel, óvalo Pescador, avenida Leguía, Sáenz Peña, Mariscal Nieto y Leoncio Prado.

“Cada día aparecen más servicios informales. Tenemos colectivos, combis, autos que tienen autorización para hacer taxi pero trabajan como colectivos, y esto ocurre porque algunas empresas formales lo permiten. Vamos a organizar operativos, porque la meta es dar más seguridad, pero todo dependerá del apoyo que brinde la Policía”, detalló la subgerente de Transportes de la MPCh, Zelmy Rosario Camacho.

Agregó que estos servicios informales tienen dificultades para regularizarse, porque no cumplen con requisitos legales y administrativos. “No tienen la documentación y sus unidades no cumplen los requisitos o estas empresas no están constituidas como fija la ley”, declaró.

De otro lado, Rosario Camacho enfatizó que las acciones de control en las zonas rígidas continuará hasta que los choferes respeten esta medida.

Luego de algunas intervenciones, los fiscalizadores de Tránsito indicaron haber encontrado la cooperación de los choferes de vehículos mayores, y renuencia de los conductores de motocicletas que estacionan sus unidades donde pueden y hasta en la vereda.

La Subgerencia de Tránsito formulará una propuesta para elevar la multa para los motociclistas que no respeten la zona rígida, pues el monto actual es de S/39.00, si es pagado en los 5 días luego de la notificación.

El último fin de semana, los fiscalizadores informaron a los choferes sobre la prohibición que aplicará para cincuenta áreas.

