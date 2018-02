Lambayeque: Intervienen bar donde se ejercía la prostitución clandestina (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

El Ministerio Público y la Policía realizaron un operativo en un bar, en donde se hacía ejercicio de la prostitución clandestina en el distrito de Olmos, en Lambayeque.

Durante el operativo se intervino a María Soplopuco Chamba (36), propietaria del negocio, quien fue llevada a la comisaría para las diligencias respectivas.

También se encontró a las meretrices de iniciales K. P. Z. (28), M. G. M. (21), Y. P. J. (22), P. O. C. , F. R. T. (20), C. H. T. (20) y L. A. C. (28).

En el lugar se halló preservativos en las habitaciones que eran utilizadas por las meretrices para atender a sus eventuales clientes.