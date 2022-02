Los extorsionadores continúan operando con mayor violencia para tratar de obligar a sus víctimas a pagar un cupo de dinero.

Esta vez, unos desconocidos a bordo de una motocicleta llegaron hasta la vivienda ubicada en la manzana G, lote 27 de la calle Los Tulipanes en el pueblo joven La Pradera de Chiclayo y arrojaron un artefacto explosivo.

Detonan

Sucedió a las 9 y 10 de la noche del pasado jueves, causando el detonante daños en la ventana del primer nivel de la casa, de propiedad de Juana Parinango Santa Cruz, de 58 años de edad.

La fuerte explosión no solo asustó a su familia y a los inquilinos que viven en el domicilio, también a los vecinos del sector.

Inmediatamente comunicaron el hecho a la Policía de la comisaría del Norte, cuyos agentes al llegar solicitaron apoyo de sus pares de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex), quienes al llegar verificaron que se trataba de un explosivo artesanal pirotécnico, cuyas ondas expansivas son fuertes, por ello destrozó los vidrios, fierros de metal y madera.

Posteriormente, Parinango Santa Cruz indicó a los investigadores que delincuentes la extorsionan exigiéndole la suma de S/ 25,000 a cambio de no atentar contra su integridad física o la de sus seres queridos.

Para ello, antes de explotar el artefacto le dejaron un manuscrito en una hoja de papel bond, debajo de la puerta y con las siguientes palabras: “Esto es una advertencia Juana Parinango Luliquis, será mejor que colabores, si no quieres que les pase nada a tus hijos o a ti. No te hagas matar, no te hagas la loca. Cuidado con los tombos porque no te van a cuidar todo el tiempo, así que llama al 992056671 ... S/ 25,000″.

Ante este hecho, también se hicieron presentes los detectives del área de Extorsión de la División de Investigación Criminal (Divincri) y peritos de Criminalística quienes iniciaron las respectivas diligencias para determinar quién o quiénes están detrás de todo esto y así poder atraparlos lo más pronto posible.