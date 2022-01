Terrible. Los resultados de la necropsia realizada por peritos de Medicina Legal al cuerpo de Omar Ysrael Catón Llontop demuestran que este se encontraba vivo cuando fue enterrado por sus atacantes.

El protocolo detalla que se hallaron restos de tierra en la garganta y en las uñas de la víctima, lo cual revela que aún tenía signos vitales al momento de ser arrojado a un hoyo, que fue excavado en el corral de su vivienda.

Asesina confesa

La violenta muerte del ingeniero civil conmociona enormemente a familiares y a los vecinos del pueblo joven 9 de Octubre, porque este crimen fue ejecutado con total frialdad por Rosa Graciela Mejía Izquierdo (43), esposa de Catón y quien hasta hace poco confesó ser la autora de este lamentable hecho.

Esta mujer habría contado con la complicidad de Giancarlo Aldairton Torres Santisteban (24), con el que mantenía una relación extramatrimonial.

Ambos se encuentran detenidos y la Fiscalía Penal de Turno de Chiclayo solicitará que se imponga la prisión preventiva, en tanto dure todo el trabajo de investigación y la recopilación de pruebas.

Sin embargo, efectivos policiales, a cargo de este caso, no descartan la participación en el asesinato de un tercer sujeto, el cual todavía está en proceso de identificación.

Fuentes de Correo informaron, además, que se investiga si el móvil de este crimen fue quedarse con la propiedad de la casa donde vivían Omar Catón y su asesina confesa Rosa Mejía.

Justicia

Ayer al mediodía, familiares y vecinos dieron el último adiós a Omar Catón. El féretro, envuelto con capas de plástico, fue trasladado hasta la vivienda ubicada en la calle La Gruta 366, donde los ahí presentes demandaron que se haga justicia.

Cabe recordar que el fallecido desapareció el pasado 10 de enero y su cuerpo fue encontrado recién el último miércoles.

Entre lágrimas, quienes lo conocieron aseguraron que se trataba de un “hombre trabajador”.

Por su parte, los deudos exigieron celeridad a la Fiscalía y al Poder Judicial. “Es muy lamentable que mi sobrino haya encontrado una muerte trágica y demando a las autoridades de la Fiscalía que procedan rápidamente contra los responsables para que vayan a la cárcel”, expresó Jesica Catón Jibaja.

Ella recordó que su sobrino era muy cercano a la familia. La última vez que se comunicó con él fue hace dos meses y supo que estaba viviendo en Chota (Cajamarca), debido a un tema laboral.

Muy apenado por lo sucedido, Jorge Gonzales Llontop, hermano de madre del ingeniero, detalló a los periodistas que el martes 25 de enero conversó con Rosa Mejía, en el domicilio de La Gruta, para pedirle información sobre el paradero de su hermano, pues se comunicaba a un número celular que nadie contestaba.

“Ella actuó con frialdad, me dijo que él se encontraba bien, incluso propuso que yo entre a la casa para ver que no había nada extraño. Cuando le indiqué que volvería, me respondió que ella no tenía problema y hasta me solicitó mi número celular”, afirmó.

Cárcel

Abogados penalistas -consultados por Correo sobre la sanción que podría recaer en Mejía Izquierdo- explicaron que su accionar configura el delito de homicidio calificado, el cual contempla una pena máxima de 35 años de cárcel.

Respecto a Giancarlo Torres, la Fiscalía tendrá que determinar el grado de participación de dicho sujeto en el delito, pero podría recibir una condena de 20 años.

“El Código Penal permite que ambos se sometan a una conclusión anticipada en juicio, para que de esa manera rebajen sus condenas”, explicó el abogado Tito Esteves Torres.

También anotó que este caso sebe abrir un debate sobre el desequilibrio en la Ley, pues cuando un hombre es asesinado por su pareja no se contempla la cadena perpetua como sí ocurre con la figura del feminicidio.

Asimismo, un juez tendrá que valorar la situación de Mejía, pues la Policía Nacional informó que ella registra antecedentes penales y judiciales, ya que años atrás estuvo presa por el delito de tráfico ilícito de drogas. Ser una reincidente podría jugarle en contra.