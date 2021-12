La falta de camas disponibles en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Lambayeque vuelve a afectar a los pacientes críticos de Covid19.

El último reporte que brindó la Gerencia Regional de Salud (Geresa) revela que al menos cinco casos positivos esperan por acceder a una cama UCI.

Este escenario se repite en la región luego de un aumento en el número de contagios, registrado desde fines de noviembre pasado.

Detalles

De acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud, 479 personas han dado positivo al Covid19 en Lambayeque, hasta lo que va de diciembre. Esta cifra ya logró superar a los 454 casos positivos que se reportaron el mes pesado.

Mientras la curva de contagios sigue ascendiendo, el Hospital Regional tiene dificultades para atender a todos los pacientes de Covid19 que llegan en estado crítico.

El médico epidemiólogo Jorge Fernández Mogollón, funcionario de Geresa y encargado del plan “Vamos a tu encuentro”, informó ayer que existen 5 pacientes en lista de espera por acceder a una cama UCI en dicho hospital.

“Esta cifra podría variar en los siguientes días, porque si se libera alguna cama UCI, va a ser rápidamente ocupada por alguno de los pacientes que esté en condiciones de ingresar a Cuidados Intensivos”, explicó.

En estos casos, los pacientes esperan en el área de cánulas de alto flujo o en Emergencias, conectados a un ventilador mecánico, hasta que se libere una de las 16 camas UCI que tiene el hospital.

Fernández Mogollón remarcó que la mayoría de pacientes que ingresan al Hospital Regional muestran un cuadro clínico muy avanzado del Covid19.

Esto se debería, según mencionó, a un inadecuado manejo y tratamiento de la enfermedad en casa. “O las personas no han querido ir a los hospitales, oportunamente. Si los pacientes llegan en estado crítico, eso hace que la demanda de camas UCI sea mucho mayor”, agregó.

Los funcionarios de Geresa temen que en los próximos días, se extienda la lista de pacientes en espera por una cama UCI, debido a que no se están respetando las restricciones que lanzó el gobierno central para las fiestas de fin de año.

Además, se ha reportado una menor afluencia en los locales de vacunación. “Nosotros estamos aplicando todas las estrategias, y vamos a ampliar los horarios de atención en los vacunatorios”, refirió Jorge Fernández.

En efecto, los colegios Elvira García y García, Karl Weiss, el Coliseo Cerrado de Lambayeque, la institución educativa Manuel Mesones Muro de Ferreñafe, y la Casa Comunal de la Juventud estarán disponibles hoy, de 8 de la mañana a 10 de la noche, para la aplicación de primeras y segundas dosis a personas mayores de 12 años así como las dosis de refuerzo a quienes ya cumplieron 3 meses desde su última vacunación.

Sin recursos

Tal como lo había advertido Correo en un informe anterior, el gerente regional de Salud, Alipio Rivas Guevara, alertó que no se cuenta con médicos y enfermeras especialistas para implementar más camas UCI en el Hospital Regional.

“Nuestras camas UCI están ocupadas casi en su totalidad. No podemos ampliar el número de camas porque no tenemos el recurso humano. Podríamos tener la parte logística, no tenemos al personal necesario”, comentó.

Hace unos días, el director del Hospital Regional, César Ibaceta, explicó a Correo que el Minsa exige que al menos un médico intensivista supervise por 24 horas el funcionamiento de las camas UCI, con sus respectivos ventiladores mecánicos.

Rivas Guevara también mencionó que es muy probable que la variante Ómicron llegue a la región pues ya está presente en Piura. “Es cuestión de tiempo y por eso tenemos que mantener las medidas de bioseguridad”, aseveró.

En ese sentido, el médico Jorge Fernández indicó que seguirán aplicando pruebas moleculares y vacunas contra el Covid19 en 4 zonas de calor en Ferreñafe.