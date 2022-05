Los padres de la menor de 3 años que fue violentada por Juan Antonio Enríquez García aseguraron que el gobierno central no cumple con dar asistencia psicológica a la víctima.

El Centro de Emergencia Mujer (CEM) -órgano adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables- se comprometió a asignarles un profesional para este trabajo, pero los padres aseguran que siguen esperando el apoyo de un psicólogo.

Detalles

A un mes de que su hija fuese secuestrada y abusada sexualmente, los padres de familia decidieron reclamar por la asistencia psicológica que prometió brindar el Poder Ejecutivo.

La madre contó a RPP que la menor presenta problemas para dormir y necesita ser supervisada por un profesional. Por ello, pidió “atención inmediata” del Centro de Emergencia Mujer, entidad que todavía está a cargo de los trámites para la atención psicológica, según explicó.

“Mi hija no puede dormir, se levanta a gritar, sueña, no duerme sus horas completas”, comentó la madre.

El padre también insistió que les resulta doloroso el estado psicológico de la menor.

“Lamentablemente, mi hija no está bien, no puede dormir, tiene pesadillas. Es doloroso ver que una niña no quiere que nadie la abrace. Me ofrecieron mucho apoyo, de todos lugares, pero hasta ahora ningún psicólogo ha tratado a mi niña”, dijo.

De acuerdo al testimonio de los padres, los representantes del CEM sí han conversado con ellos para conocer el estado de salud de la menor y los aspectos legales del caso.

Sin embargo, señalaron que ningún psicólogo ha atendido a la niña de 3 años.

Correo pudo conocer que las coordinaciones del CEM estaban orientadas a que profesionales de EsSalud atendieran el estado emocional de la menor.

Al cierre de esta nota, el abogado de la familia agraviada, Juan Carlos Díaz Calderón señaló a Correo que “no hay nada concreto” en cuanto a la atención psicológica.

“Las autoridades vinieron a Chiclayo, prometiendo que iban a dar apoyo, a través del Ministerio de la Mujer, pero ha quedado como algo de momento. Nada más. Apoyo psicológico, como habían ofrecido, no le han dado”.

El letrado se comunicó ayer con un representante del CEM pero le indicaron que la asistencia de un psicólogo depende de EsSalud ya que la menor es asegurada.

Incluso, le refirieron a Díaz que el padre de la menor tendría que acudir al Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo para coordinar una cita médica con algún profesional.

Otro aspecto que también está pendiente es el juicio contra Juan Enríquez García, recluido actualmente en el penal de Challapalca (Tacna).

Alexander Villalobos Obando, otro abogado que representa a la menor, respaldó la decisión de asignar al Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo el desarrollo de este caso.

“La Fiscalía ya culminó la investigación y formuló acusación (contra Enríquez). Lo que esperamos es que se corra traslado del requerimiento acusatorio (al Séptimo Juzgado) y de la constitución en actor civil que nosotros solicitamos. Luego de eso, se convocaría la audiencia de control de acusación”, dijo.

Respuesta

EsSalud negó la versión de los padres, asegurando que la menor “continúa recibiendo atención médica” en las especialidades de Ginecología y Psiquiatría del Hospital Almanzor Aguinaga.

En su comunicado, la entidad explicó que el hospital brinda estos servicios “previa coordinación con los padres de la pequeña, a quienes también se les da apoyo psiquiátrico por parte de los especialistas”.

Por último, mencionaron que durante los 10 días que estuvo hospitalizada, la menor recibió atención en diversos servicios como pediatría, nutrición, psicología y psiquiatría.