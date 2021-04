Esta semana, una controversia se produjo en torno al contrato que suscribió Cenares (el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos) -entidad adscrita al Ministerio de Salud- con la empresa Linde Perú para abastecer de oxígeno a dos hospitales de la región.

Luego de los reclamos que hizo el gobierno regional, Correo pudo conocer que la empresa acordó una menor dotación de la que esperaban los hospitales Las Mercedes y Belén de Lambayeque.

Además, la compañía -que también abastece a otras regiones del país- no tiene capacidad para responder la alta demanda de oxígeno que solicita Lambayeque.

Detalles

Los problemas con el abastecimiento de oxígeno para estos hospitales se hizo pública el pasado 13 de abril cuando el director del Hospital Docente Las Mercedes, Plinio Muro, solicitó a la empresa Linde la recarga de 100 balones.

Acompañado por el jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), Henry Vásquez, y el director ejecutivo de Salud Integral a las Personas, Alipio Rivas Guevara, el director del hospital se reunió ese día con representantes de la compañía.

En los acuerdos, Linde Perú se comprometió a entregar 45 balones de oxígeno al Hospital Las Mercedes entre el 14 y 16 de abril, es decir, 15 balones diarios durante esos días.

Sin embargo, la compañía informó al director Plinio Muro que esta distribución se hacía “de manera excepcional”, tal como se observa en un documento enviado por Linde el 13 de abril.

“Entregar volúmenes por encima de lo establecido pone en riesgo el abastecimiento de oxígeno comprometido con otros hospitales de la región, ya que el recurso es limitado”, escribió Miguel Granados, gerente nacional de Ventas de Linde Perú.

Plinio Muro confirmó que ya han recibido 30 balones de la empresa Linde y están a la espera de otros 10 cilindros. Sin embargo, se mostró preocupado de las limitaciones que tiene la compañía para abastecer a solo dos hospitales de la región.

Es precisamente este hecho el que más se ha cuestionado a Linde Perú ya que Cenares emitió dos órdenes de servicio a su favor por S/128,020 para suministrar oxígeno a los hospitales Belén y Las Mercedes.

Al respecto, la empresa respondió a Correo que este dinero aún no ha sido pagado en su totalidad.

Además, sostienen que no es viable entregar más de 50 balones de oxígeno ya que esos no fueron los términos en los que se acordó la entrega de oxígeno con Cenares.

“Es imposible que se le entregue 200 balones a un solo hospital. Así como se les atiende a ellos, hay otros hospitales del país. Se entienden la desesperación del Sr. Plinio Muro pero la misma situación la viven los directores de los otros hospitales. Linde solo puede entregar lo que está en el contrato. No puede entregar más”, indicaron fuentes de Linde.

De acuerdo a las especificaciones técnicas del suministro de oxígeno, documento que entregó la empresa a este medio, son 14,800 metros cúbicos (m3) los que debe entregar Linde Perú en un plazo de 6 meses -entre abril y septiembre y distribuidos de la siguiente manera: 1,800 m3 de oxígeno por mes al Hospital Las Mercedes y entre 600 y 700 m3 de oxígeno por mes al Hospital Belén.

En el caso de la Gerencia Regional de Salud, la entidad también recibirá de la empresa 2,000 m3 de oxígeno mensualmente, durante el mismo período.

Por parte de Linde, nos indicaron que estas cantidades fueron determinados en base a los volúmenes históricos de oxígeno que recibieron los hospitales durante el 2020 y a nivel nacional.

Sin embargo, desde enero de este año el consumo de oxígeno medicinal es mayor debido al incremento de contagios de Covid19. ¿Entonces, por qué Cenares no solicitó una mayor cantidad para Lambayeque?

“Cenares lo solicitó pero Linde no se puede comprometer a eso. (...) Linde no podía dar más de lo que había entregado hasta la primera ola. El Hospital Las Mercedes ha consumido entre 7 a 10 cilindros al día y ahora dicen que necesitan 50. Si Linde se hubiese comprometido a entregar esa cantidad, hubiese incurrido en un incumplimiento porque no hubiese podido dar todo eso”, argumentó a este diario una fuente oficial de la empresa.

A pesar de esta diferencia entre el volumen que puede entregar Linde Perú y el que necesitan los hospitales de la región, la empresa asegura que cumplirá con lo acordado así como llenar el isotanque del Hospital Regional de Lambayeque para que suministre de forma directa a las camas que tienen puntos de oxígeno.

¿Otras opciones?

Tras conocer la respuesta de Linde, Plinio Muro manifestó que el Hospital Las Mercedes tendrá que atender en función al volumen de oxígeno que reciba de la empresa.

Sin embargo, volvió a cuestionar que la empresa solo pueda abastecer con 6 balones de oxígeno diarios al hospital.

“En las especificaciones técnicas se menciona que Linde tiene que tener una capacidad de 125% y libre disponibilidad en cuanto lo necesitemos (el oxígeno)”, agregó.

En efecto, el punto 4.1 de este documento señala que el contratista (Linde) “debe garantizar que los centros asistenciales no queden desabastecidos de oxígeno medicinal”.

Asimismo, menciona que la empresa debe presentar una declaración jurada que acredite que cuenta con capacidad necesaria para cubrir el 125% del consumo “ante cualquier contingencia que podría poner en riesgo el abastecimiento”.

Por el lado de Linde, la empresa ha recomendado al Hospital Las Mercedes y al gobierno regional que busque otras fuentes de suministro de oxígeno para atender los niveles de consumo “que estén por encima del promedio” que ellos atienden.

En ese sentido, el director Plinio Muro mencionó que están gestionando con la Autoridad Para la Reconstrucción Con Cambios la entrega de una planta de oxígeno para el Centro de Atención Temporal. Por el momento, la planta del Hospital Regional no tiene capacidad para ayudarlos con oxígeno.