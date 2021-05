El alcalde provincial de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, hizo un alto a sus labores propias de su investidura y decidió dar la cara para responder por las diversas denuncias de irregularidades y presuntos actos de corrupción que empañan su gestión, algunas de las cuales son materia de investigación en el Ministerio Público.

La investigación por el caso Veolia concluye este mes. Fuentes de la Fiscalía indicaron que había problemas para ingresar a las oficinas del municipio, ¿Usted confía en librarse de este caso? Estoy absolutamente seguro que no hay ningún tipo de corrupción ahí, al menos de mi parte. En ningún momento se está dificultando (el acceso a) la información. Estamos llanos a declarar. Yo también he solicitado una fecha para declarar.

En su momento, los regidores cuestionaron que se opte por el alquiler en vez de comprar compactadoras. La maquinaria estaba destrozada, necesitábamos hacer algo rápido y la propuesta fue el desabastecimiento inminente, que se aprobó en el concejo con total buena fe, y se hizo esta licitación.

Pero, ¿qué tiene que decir sobre el informe de Contraloría, que detectó un perjuicio de S/249,750? No quisiera entrar en detalles porque no domino el tema técnico. Pero (el informe) está mal hecho. Yo mismo he ido a la Contraloría hace más de un año a hablar con el Contralor y le envié toda una documentación sobre lo mal estructurado que está el informe. Ellos dicen que hay un hallazgo de perjuicio económico, pero exigen el pago del servicio (a Veolia). Es más, los están invitando por tercera vez para que declare el OCI. Ahora, los auditores están citados (por Fiscalía) de grado o fuerza, pero no quieren ir (a declarar). No sé por qué.

¿Entonces, rechaza la tesis de la Fiscalía de que se creó la figura de desabastecimiento para favorecer a Veolia? Estoy en contra de eso cuando todos en Chiclayo veíamos que las calles estaban llenas de basura. Habían más de 6 mil o 7 mil toneladas de basura que por meses no se recogían.

Luego que se revelara el chat privado de los funcionarios, explíquenos por qué se les pedía un aporte. En las conversaciones, la gerente Yris Asenjo indicaba a los funcionarios “ya se les depositó su sueldo, pasen a mi oficina” y eso era para recibir el dinero.

Yo no aseguro eso. Lo que sí te puedo decir es que los mismos funcionarios aportan parte de sus ingresos, una parte pequeña.

¿Cuánto? No lo sé. Ellos han aportado económicamente, en víveres, en pañales. Hemos aportado, porque yo también lo he hecho.

¿Cómo puede asegurar que es una parte pequeña si desconoce el monto? Porque sé que han colaborado con pañales, víveres, arroz. Todos hemos dado, por ejemplo, para albergar a María Medalit, la señora que se desnudaba en las calles.

Independientemente del uso de ese dinero, no resulta creíble que usted desconozca el monto cuando en los chats usted tiene participación. ¿No aportaban entre 300 y 400 soles? Y hasta más. Porque yo he dado mucho más.

En aras de la transparencia, ¿le podemos preguntar a su gerente (Eleazar Torres ET), quien está acá, ¿cuánto es el aporte? ET: Es opcional, dependiendo. A veces, 200 soles o 100.

¿A usted, alcalde, le rinden cuentas de cómo se usa ese dinero? No, ellos mismos lo administran.

Pero lo que conocemos, a través de exfuncionarios con los que conversamos, es que la señora Yris Asenjo manejaría ese dinero. ¿De lo contrario, para qué los esperaría en su oficina, como se lee en los chats? No sé, eso pregúntale a ella. A mí no me dan el dinero. Ese aporte es voluntario, si quieren, lo dan. No hay ninguna obligatoriedad.

¿No teme lo que puedan declarar los exfuncionarios a Fiscalía sobre esos chats? Ustedes mismos llámenlos. El chat sigue activo, ahí nos comunicamos muchas cosas, de la gestión, saludos de cumpleaños.

Usted puede decir que es un aporte voluntario, pero genera suspicacia porque es una práctica que se repite gestión tras gestión (Beto Torres y David Cornejo).

Es la voluntad de los funcionarios. En esos gobiernos corruptos, era obligatorio. Siempre se han quejado que hay mucha rotación (de funcionarios). Si yo estuviera coludido con ellos, ¿ustedes creen que me temblaría la mano para sacarlos? No los sacaría porque habría una colusión. Si (los funcionarios) salen es por ineficiencia, porque no han cumplido su trabajo.

¿Por qué salió el exgerente Pavel Toro justo después que se fiscalizó al restaurante Marakos, y cuando dos de sus extrabajadores, Ana Yesquén y Víctor Luna Victoria, fueron intervenidos ahí en pleno toque de queda? Eso es un tema tendencioso. Él (Pavel Toro) salió porque no hacía bien su trabajo. Permanentemente le decía que haga operativos preventivos, porque en pandemia, donde se necesita generar trabajo, no podemos llegar con más multas y cerrar los locales. Ni siquiera hubo desavenencias con Pavel.

Resulta curioso que lo despidan cuando precisamente hace su trabajo. Eso es lo que piensan ustedes.

El Sindicato de Trabajadores asegura que los obreros y empleados no reciben los equipos de bioseguridad, ¿cómo responde a ello? Se están entregando permanentemente.

Ellos denuncian que hay obreros que fallecieron porque estuvieron en contacto con áreas contaminadas. Es cierto que hay 43 trabajadores, entre empleados y obreros, que han fallecido (por Covid19). Pero creo que a tres de ellos se les dijo que vayan a sus casas 15 días antes de su fallecimiento. El resto, han estado en sus casas, por comorbilidad.

¿Descarta que se hayan contagiado en el ejercicio de sus labores? No descarto de todos. Pero la minoría se contagiaron no sé si durante sus labores o en sus casas.

En algún momento, existieron rumores que los funcionarios y usted cambiaban de líneas telefónicas, por una posible investigación fiscal. No, claro que no. Y estoy absolutamente consciente que me pinchan el teléfono. Que me siguen en mi unidad, me toman fotos, videos.

¿Ha detectado quiénes son? No, pero tienen porte militar o policial. No sé si es un reglaje, pero he visto gente que me sigue en carros polarizados, aquí (en Lambayeque).

¿Ha pedido garantías a la Prefectura Regional, lo ha reportado? No, nunca.

Sobre el alquiler de camionetas por S/68,400 en 2020 para la coordinación de alcaldía, ¿para qué se usaron? Para transportarnos. Eso está en investigación y no hay absolutamente nada.

¿Valió la pena gastar ese dinero? Por supuesto que sí. Se necesita movilizarse, no solo para el coordinador de alcaldía, para mí, o para cualquier gerencia. No es un lujo, es una necesidad.

¿No hay camionetas de la municipalidad para eso? No. Necesitamos (vehículos) para Seguridad Ciudadana, Programas Sociales, Participación Vecinal.

¿Por qué uno de los proveedores de esas camionetas emitió un recibo por honorarios? Ese es otro mito urbano. Se emitió el recibo, pero no se pagó. Fue un error del mismo proveedor, porque jamás se iba a aceptar un recibo por honorarios para un servicio de esa naturaleza.

Entonces, ¿el proveedor nunca estuvo preparado para brindar ese servicio? No es así, tampoco exageres. En todo caso, pregúntale eso al área correspondiente que es Logística. Yo no tengo nada que ver con eso.

Para el Programa de Complementación Alimentaria también se alquilaron camionetas. ¿Se utilizaban estos vehículos porque en las imágenes, se ve que cargaban los alimentos en carros del municipio? No soy la persona indicada para contestar, pero soy tajante. Eso se hizo en forma transparente. Pudo haber apoyo de las unidades del mismo municipio, pero sí usamos los vehículos. Tenemos las fotos, las guías de remisión.

El caso de los 4 extrabajadores del restaurante Ventarrón, ¿cómo se realizó la convocatoria de este personal? Uno de ellos contó que se enteró del trabajo por la exgerente Ángela Zavaleta. No creo eso. Yo recibo todos los días llamadas porque me piden trabajo y lo que les digo es que vayan a averiguar si hay convocatorias. Estos muchachos viven acá, se fueron a Lima y trabajaron conmigo, sí, es cierto. Pero regresaron a su lugar de origen a buscar trabajo. No hay nada malo. Tienen su RNP (Registro Nacional de Proveedores).

Pero lo sacaron poco antes de entrar a trabajar al municipio. Bueno, esas son suspicacias. Todos tienen derecho a sacarlo en su momento. (...) La orden de servicio fue por 7 meses. El año pasado trabajaron 3 meses, pero este año, cuatro trabajaron un mes y se retiraron y otro trabajó dos meses.

Sobre la licitación para el Programa Vaso de Leche, ¿por qué no se aceptó la oferta de San Roque si era más barata según el estudio de mercado? El proceso de licitación aún no ha sido convocado. San Roque hizo una propuesta de S/1.60 por litro de leche. Pero hemos recibido una comunicación de San Roque y ellos no habían contemplado el costo del transporte a los 215 Vasos de Leche de la provincia.

¿Cuánto sería el costo, si se incluye el transporte? Eran 80 o 90 céntimos más por cada litro de leche. Con el nuevo estudio de mercado, ahora San Roque dice que cobraría S/1.70. El 2019, hemos pagado S/2.10 por litro de leche, incluido el transporte.

¿Por qué tarda tanto lanzar la convocatoria? Es que muchos proveedores demoran en dar su oferta. O lo que pasa con San Roque, confunden el valor de la leche y no consideran el transporte.

Entonces, ¿quién sigue vendiendo la leche es el señor Tulio Montenegro? Sí, se ha hecho un adicional, por la demora en la cotización.

No le parece sospechoso que el señor Tulio Montenegro siga ganando la licitación para el Vaso de Leche, desde la gestión de Roberto Torres. No sé si este señor fue antes proveedor. Si esto estuviera dirigido, ¿ustedes creen que la propuesta más barata o la más alta va a ganar? Si no hay quejas de los Vasos de Leche, entonces las cosas están bien.

¿El señor Tulio Montenegro va a continuar como proveedor? No lo sé. Confío en mis funcionarios. Conmigo, no hay ningún tipo de corrupción.

En todo caso, ¿por qué no avanzó la licitación del Vaso de Leche este año? Hubo cambio de funcionarios. Lamentablemente hubo atraso con los funcionarios que estaban. En febrero, caí por el Covid y, cuando regresé, vi que se cayeron los procesos.

¿Qué licitaciones no avanzaron? El tema de las compactadoras, las ciclovías que ahora ya están con contrato. Falta el parchado de los 25 kilómetros.

¿Ese atraso es por una mala designación de funcionarios? Por la gerencia municipal anterior. Él (Juan José Salazar) me ofreció que para el 18 de abril habría una serie de obras. Pero ninguna cumplió. Confié en su experiencia.

¿Qué interés tendría el exgerente Juan José Salazar en denunciar todos estos hechos? Un interés perverso. No quiero contestarle al señor porque quiere ganar notoriedad. Me equivoqué en traerlo.

Pero las denuncias son graves. Graves van a ser las denuncias que le vamos a hacer nosotros.

¿Cuál es su mea culpa? Por supuesto que he cometido errores.

¿Podría enumerarlos? Luchar con esta cultura laboral, de pactos colectivos, que había en la municipalidad no es sencillo, con menos del 50% del personal trabajando.

¿Qué errores he cometido? La relación con la prensa. Ustedes tenían una percepción errada.

¿No cree que uno de sus errores es el perfil de sus funcionarios, a pesar del oneroso sueldo que se les paga? Son buenos sueldos, pero no son los más altos. Lamentablemente, la población nunca va a entender que al personal se suba el sueldo. Para tener gente motivada, además de su formación y su ética, es tener tranquilidad en sus salarios.

¿Es cierto que planea postular al gobierno regional? Eso es lo que dice la oposición. Quisiera volver a mi tranquilidad empresarial. Pero quiero terminar bien este período, postular o no puede ser un anhelo. Todavía tengo relación con Podemos (Perú) y no descarto seguir en política.

¿Qué le diría a los chiclayanos? Les pido confianza, estamos trabajando con total transparencia y esfuerzo. Cómo quisiera tener mayores recursos del Estado, pero estamos en una situación muy difícil.