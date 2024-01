El proyecto de agua potable y alcantarillado para los 12 pueblos jóvenes ubicados en la carretera Chiclayo- Pomalca lleva tres meses inconcluso. Se trata de una millonaria inversión que está bajo la responsabilidad de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel).

La actual situación provoca preocupaciones, tal como corroboró el presidente del Frente de Defensa de los Doce Pueblos Jóvenes, Lindolfo Fernández Pérez, en diálogo con Correo. “Al poco tiempo de la resolución del contrato con el supervisor, nos reunimos el 25 de octubre del 2023 con el entonces gerente de Proyectos de Epsel, Manuel Irigoyen, y se acordó que el reinicio sea lo antes posible, pero seguimos esperando”, explicó el dirigente.

Los trabajos se paralizaron el 18 de octubre. El personal avanzó hasta la Estación de Bombeo 2 y hoy los materiales están al abandono y deteriorándose. Ante los continuos reclamos, el último ofrecimiento de Epsel, a través de su nuevo gerente de Proyectos Eduardo Díaz, es que el reinicio se verá a más tardar esta semana.

“Aún no íbamos a pronunciarnos públicamente, porque estábamos en contacto con ellos; sin embargo, acaba de cumplirse un mes más y no tenemos resultado. Ojalá no haya un nuevo retraso, pues es una obra que se ha gestionado a lo largo de varios años”, agregó.

Los inconvenientes surgieron cuando Epsel resolvió el contrato de la supervisión con el Consorcio Asís. Es por ello que el Consorcio Progreso tuvo que hacer un alto a la ejecución. El avance físico ha sido estimado en un 80%. Por informes oficiales, se conoce que la supervisión será asumida por el contratista Saúl Ramírez, el cual se adjudicó la buena pro hace poco.

Un componente por solucionar es la Planta de Tratamiento de Agua (PTAP), ubicada en Boró. Al respecto existe un informe del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), el cual señala que dicha infraestructura está mal ejecutada. La subsanación de observaciones dependerá del ministerio de Vivienda, porque Epsel no dispone del presupuesto.

“Si no subsanan la planta de tratamiento, tampoco podría caminar el proyecto de saneamiento y dicen que todo depende de las partidas que derive Vivienda”, detalló Fernández Pérez.

La obra de los doce pueblos jóvenes está diseñada para amplios sectores y sus ampliaciones. Son más de 20 mil familias que esperan ser beneficiadas. Ellos se ubican en San Juan de Dios, Los Precursores, San Bartolo, Ramiro Prialé, San Félix, Villa El Progreso, Miraflores, Las Vegas, California, San Francisco de Asís y la Unión.

Fuentes de Epsel informaron que los funcionarios están en diálogo permanente con los pobladores, para que estos conozcan la situación de la obra. Añadieron que continúan los esfuerzos para retomar los trabajos en los próximos días.