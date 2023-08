Tras la ola de críticas y cambios de los gerentes de Salud, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, afirmó que “no pone las manos al fuego por ningún funcionario, ya que -según menciona - no le consta que hayan ejercido sus labores con total idoneidad. También aclaró algunos temas por los que cuestionan su gestión.

Siendo usted médico, ¿qué puede decir sobre el hecho que el Hospital Regional tenga ascensores malogrados? A Dios gracias ya hay un postor que ganó tengo entendido. Espero que se cumpla con los plazos porque definitivamente el tema de los ascensores es preocupante; son herramientas que no se fabrican en el Perú y son a pedido. Hay empresas específicas para ello, se ha tenido toda la rigurosidad para que esta contratación sea adecuada y no se paralice ese arreglo; ya que sabemos qué significa no tener un ascensor en un hospital donde se atiende a pacientes no solo de Lambayeque, sino también de otras regiones.

¿Considera entonces que la responsabilidad no recae en los funcionarios que usted designó, sino en los procesos para su adquisición? Es una sumatoria. No voy a poner las manos al fuego por ningún funcionario, pero la Ley de Contrataciones es tan saboteadora que este Ejecutivo ha mandado una normativa para que el Legislativo la apruebe.

¿Cómo concluyó la compra de patrulleros, que fue suspendida en dos oportunidades? Ya se hizo. Ahora estamos a la espera del cronograma de entrega. Lamentablemente no se pudo comprar los 130 patrulleros porque era imposible hacerlo en solo un bloque; entonces lo que se ha establecido, en la segunda forma de compra. Quedamos en que fuera en tres bloques.

¿Cuándo se realizaría la entrega? Creo que en dos meses ya se haría la entrega paulatina. Es más, nuestro ministro del Interior llegará para que vea que el Gobierno Regional de Lambayeque está apostando para equipar la maquinaria. Lo único que le pedimos a la Policía es que ponga su maestranza y no deje de repararlos, ni de darle el mantenimiento. No se debe dejar que el efectivo policial arregle hasta los faros con sus manos o con su propio bolsillo; ya eso se tiene que acabar. Eso es lo que pediremos al ministro, o sea que le dé las facultades y la independencia económica para que la Policía tenga su maquinaria.

¿Cuántas obras están paralizadas por los malos manejos de gestiones anteriores? Me parece muy importante esa pregunta. Cuando asumí la gestión encontré más de 70 obras paralizadas y dije, bueno, vamos a empezar y en un calendario de actividades en septiembre y octubre lo acabo y habré ejecutado el 90% de mi presupuesto de inversiones y mire ahora, estamos (19) agosto y a penas llegamos al 26%.

¿Porqué es lenta le ejecución de inversiones? Se merece una explicación la población. Hay muchos casos que corresponden al gran número de expedientes técnicos no viables. Hago un llamado a la Contraloría; ¿Cómo es posible que un Gobierno Regional tenga tantos expedientes técnicos que no tienen ningún tipo de calidad? Lamentablemente, si no tenemos buenos expedientes técnicos o un buen banco de proyectos yo creo que nada se puede hacer a nivel nacional.

¿Cómo se está ejecutando el presupuesto designado para las pronosticadas lluvias? Por parte del Gobierno Regional, con la autorización de transferencia de los recursos,hemos certificado el 90% para sopesar el problema de las lluvias. Acabamos de recibir S/22 millones de transferencia para las fichas que no estaban presupuestadas en los S/190 millones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Además, hay que tener en cuenta que la capacidad de gasto del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) es muy lenta y eso que debió iniciar en julio.





