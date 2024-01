A pesar del pedido de prisión preventiva por el plazo de 9 meses, requerido contra Ángel Dino Silva Castillo, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) aún no programa la fecha y hora de audiencia. Así señalaron fuentes del Ministerio Público, que fueron consultadas por este diario.

Silva Castillo, que hasta la semana pasada laboró como gerente de Administración del municipio de Mórrope, fue denunciado junto al excandidato al Congreso, Luis Mora Bernilla, por el presunto delito de cohecho.

Según las indagaciones de la Fiscalía Anticorrupción, Silva, en su condición de funcionario, habría coordinado con Mora para requerir S/ 19 500 al contratista Gregory Pérez Santa Cruz , quien venía tramitando el pago de un servicio que realizó para la comuna morropana.

Dino Silva Castillo, exfuncionario procesado por corrupción.

El último lunes, el excandidato fue condenado a 5 años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución tras aceptar su participación en el delito. En la declaración que dio a la Fiscalía detalló sobre la implicancia de Silva y añadió que solo actuó como intermediario.

Mora fue detenido preliminarmente el viernes 26 de enero en una calle de la ciudad de Lambayeque y desde ahí su suerte quedó sellada. En su poder se encontraron S/ 1 000.

El problema es que las autoridades no lograron ubicar a tiempo a Silva Castillo y se encuentra no habido. Al municipio de Mórrope no ha regresado y su cese se formalizó ayer al confirmarse la solicitud fiscal de prisión. La situación de Silva, a nivel procesal, deberá definirse en las próximas horas, pues este es el último día de enero.

Como es bien conocido, el Poder Judicial (PJ) ingresará a periodo vacacional a partir de febrero, lo que abriría una pequeña puerta de posibilidad para que la audiencia del exgerente sea agendada recién en el mes de marzo. Sin duda es mucha espera.