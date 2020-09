Un individuo ha sido descubierto merodeando hace algunos días, la vivienda de un fiscal de la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado de Lambayeque (Fecor).

La última vez que el hombre ha sido captado a través de fotografías fue ayer en horas de la mañana, cuando el fiscal José Luis Jaramillo Cubas, fue alertado por sus vecinos que un desconocido, de una manera muy extraña, rondaba su domicilio ubicado cerca a la carretera hacia Pimentel.





HUYE. No se descarta que haya estado haciendo “marcaje” y “reglaje” al representante del Ministerio Público, esto debido a que siempre ha estado en el lugar, justo a la hora de que Jaramillo Cubas tenía que dirigirse a su centro de labores en Chiclayo.

“No tengo ni idea quien sea el hombre, pero siempre ha estado frente a mi casa justo cuando yo he tenido que salir a mi oficina por audiencias. Al parecer, ha estado marcando y espero que no sea a mi persona. A la hora que me puse a fotografiarlo, él de una manera muy disimulada empezó a acelerar el paso y huyó, sin dar tiempo a que llame a la Policía para que lo intervengan, al menos para control de identidad”, sostuvo.

Cabe recordar que el fiscal adjunto provincial de la Fecor, ha logrado obtener la prisión preventiva para aproximadamente 30 imputados.

Entre ellos la red criminal “Los Sicarios de La Victoria” cuyos miembros Jhon Rengifo Morales, Juan Renato Peltroche Vásquez y Juan Mendoza Polo estarían implicados en el asesinato de Anita Rivas Vda. de Gonzáles, el 16 de setiembre de 2017.

Y en grado de tentativa contra Julio Sánchez Sánchez.

Asimismo, están apresados integrantes de la red delictiva “El Gran Chaparral”, encabezada por Hipólito Cruzado, dedicada a cometer los delitos de usurpación y asesinato en contra de comuneros de la comunidad San Francisco de Asís, en el distrito de Salas, desde el año 2007.

También mandó a la cárcel a “Los Sanguinarios de Chiclayo”, entre ellos Junior Antobelli Olano Díaz, Gherson Oswaldo Quevedo Alvarado, Carlos Mechán Vilela, otros.