Personal de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) ejecutó ayer la reubicación de 28 puestos que estaban funcionando al interior del mercado Modelo pues bloqueaban las vías para el ingreso de las unidades de Bomberos, tal como señalan las recomendaciones de Indeci.

Las acciones del municipio nuevamente generaron el reclamo de los comerciantes ambulantes, quienes reclaman por no haber sido beneficiados con el programa de formalización que ofreció la comuna para que trabajen en otros centros de abastos.





INCIDENTE

En horas de la mañana, efectivos de la Policía y serenos municipales bloquearon las calles de la plataforma Manuel Pardo, en los exteriores del mercado Modelo, para reubicar puestos de comerciantes formales.

Según explicó el administrador del mercado, Pablo Villalobos, los vendedores aceptaron trasladarse del interior ya que estaban bloqueando la puerta N° 04.

“Ellos han estado trabajando en los pasadizos (del mercado) pero eso debe estar libre, para poder cumplir con el mandato judicial. Esa puerta debe estar accesible en caso de una emergencia o cualquier siniestro”, indicó.

Al promediar las 8:30 am, el personal de la MPCh ya había trasladado algunas estructuras para instalar los nuevos puestos, pero un grupo de ambulantes increpó a los funcionarios ediles.

El reclamo de estos vendedores se debe a que también resultaron afectados con la orden de reubicación, ya que trabajaban de manera informal en los pasadizos.

“Nos corren, no nos dejan vender y ahora ponen nuevos puestos de fierro. No es justo. Yo he vendido por años, pero ya nos botaron. Si esto es un desalojo, es para que nos voten a todos”, comentó una de las comerciantes.

Los ambulantes consideran que tanto ellos como los comerciantes formales del interior debieron ser trasladados a otro mercado. “No podemos dialogar con nadie, nos quitan nuestra mercadería y nos agreden”, expresó otro vendedor.

El dirigente Polidoro Bonilla Sánchez, de la Federación de Comerciantes Ambulantes, solicitó que un representante de la Fiscalía acuda al mercado para revisar si es conveniente la reubicación de nuevos puestos en los exteriores.

“Allí (en la esquina de la plataforma Pardo) nunca han habido puestos, entonces están congestionando más el mercado. Eso es ilógico. Si van a liberar la puerta N° 04, deben hacerlo en todo ese extremo”, aseguró.

Los comerciantes incluso amenazaron con denunciar al administrador del mercado si se registran hechos violentos. “Él está fomentando la violencia entre nosotros”, exclamaron.

En otro momento, señalaron que estarían dispuestos a pagar por ser beneficiados con la reubicación dentro del mismo mercado, pues creen que es injusto que solo 28 comerciantes se beneficien con esta medida.





SIN MARCHA ATRÁS

Todos estos reclamos han empezado a preocupar a los comerciantes formales, pues temen que se originen nuevos disturbios en el mercado.

Sin embargo, el subgerente de Promoción y Formalización Empresarial de la MPCh, Raul Porturas Quijano, reiteró que estos cambios continuarán para cumplir con las recomendaciones de Indeci.

“Estamos cumpliendo con la segunda fase del reordenamiento del mercado. El objetivo es liberar las puertas 1 y 4, y con eso ya superamos todas las observaciones de Indeci”, expresó.

El funcionario dijo que la actual gestión está dispuesta a evitar el comercio informal hasta el próximo año.