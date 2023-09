Cientos de taxistas formaron inmensas colas ayer en el grifo Z, ubicado en la carretera Panamericana Norte, distrito de La Victoria, debido a que dicha estación de servicio ofrece a S/ 8.55 el galón de Gas Licuado de Petróleo (GLP), un precio menor comparado a otros negocios.

Los conductores llegaron desde diferentes distritos de la región Lambayeque con la finalidad de abastecerse de GLP, pues en los grifos del centro de Chiclayo, este hidrocarburo llega a costar entre 12 y 15 soles.

“Si ustedes se dan cuenta, el precio que tiene Z gas, lo mantiene desde que ha comenzado el mal tiempo, el oleaje anómalo que hay. Se sigue manteniendo el precio en S/ 8.55, por eso acá ni bien llega el combustible la gente hace una inmensa cola”, dijo el representante del Sindicato Regional de Conductores Profesionales, Teófilo Cumpa.

El dirigente precisó que han interpuesto una denuncia contra la estación de servicio ubicada entre la avenida Bolognesi y la calle Cuglievan. “Los compañeros que estuvieron abasteciendo, de un momento a otro, los hicieron esperar unos minutos para subirles el precio de S/ 9.58 a S/ 11.99. Hemos presentado la denuncia respectiva en la Defensoría del Pueblo y nos ha citado para seguir con los trámites, ya tenemos los documentos que nos pidieron ayer (martes)”, dijo.

Agregó que acuden a la Defensoría del Pueblo porque no hay señales de Indecopi, Osinergmin y la Fiscalía. “Nosotros les pedimos a estas instituciones que cada vez que acudan a algún grifo a verificar la venta de combustible, vayan de frente a su manómetro y vean la cantidad que tienen. No es dable que los grandes empresarios estén manipulando los precios, porque en la venta de planta, no ha subido, se lo venden a ellos igual, solo que porque no hay abastecimiento total, ellos elevan los precios. Deben verificar las facturas de compra, lo tienen con el precio establecido normal”, dijo.





VIDEO RECOMENDADO





PEATÓN SE CUELGA DE VEHÍCULO Y EVITA FUGA DE CHOFER EBRIO