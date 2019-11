Listas de 22 agrupaciones apuntan al Congreso

Síguenos en Facebook

Hasta ayer, 18 de noviembre, las agrupaciones políticas tuvieron la oportunidad de presentar sus listas de candidatos para las elecciones extraordinarias al Congreso que se realizarán el 26 de enero del 2020.

Hasta el cierre de esta edición, eran 22 las organizaciones que habían logrado presentar su relación de aspirantes para la región Lambayeque.

ANTERIORES

Antes de la fecha límite, eran cuatro las agrupaciones que habían presentado su lista para inscripción: Alianza Para el Progreso (APP), Democracia Directa, Perú Patria Segura y Somos Perú.

En el caso de APP, como ya se tenía conocimiento, la lista es liderada por el ex gobernador regional Humberto Acuña Peralta, quien según la información ya disponible en la plataforma web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se lanza junto a más de un nombre que lo acompañó durante su gestión.

La relación de candidatos de APP la completan: Ana Lucía Ravines Merino (ex gerente regional de Programas Sociales), Julio Enrique Vásquez Peralta (ex gerente regional de Educación), Irma Lucero Chanamé Morales y Guillermo Segura Díaz (ex gerente regional de Trabajo y también exregidor de la comuna de Chiclayo).

Mientras tanto, la lista de Democracia Directa está conformada por Germán Aurelio Melendres Ramos, Jenny Medina Rumiche, Carlos Eduardo Cornetero Panta, Yuliana del Rocío Cueva Lazo y José Manuel Nole Ramírez, de acuerdo a los datos del JNE.

En cuanto a Perú Patria Segura, su propuesta es encabezada por Luis Alberto Herrera Lozada, seguido de Valdemar José Romero Chumbe, Ángel Enrique Montenegro Castro, Miriam Talía Muro Irigoyen y Norma Zumarán Rivera.

En cuanto al Partido Democrático Somos Perú, es el ex decano regional del Colegio de Arquitectos del Perú y candidato al gobierno regional durante el 2018, Antonio Uriarte Gonzales, quien va primero en la lista que también integran el médico Jorge Luis Pérez Flores, Stephanie Chacón Gamarra (exaspirante a vicegobernadora), Eduardo Díaz Chanamé y Carla Buendía Sialer.

REGISTRO

Ayer, los personeros de la mayoría de agrupaciones llegaron hasta la sede del Jurado Electoral Especial (JEE) de Chiclayo para ingresar la documentación sobre su respectiva lista de candidatos, información que iba actualizándose en el portal de la entidad.

Por ejemplo, en el caso de Unión por el Perú, sus candidatos por Lambayeque son: Víctor Vidaurre Ñopo, Gustavo Espinoza Soto, Félix Gil Mayanga, Ana Melva Bernuy Ramírez y Sandy Sheila Yarlaqué Díaz.

En la lista de Podemos por el Progreso del Perú, tenemos a María Gallardo Becerra (ex candidata distrital de Fuerza Popular en el 2018), Fabián Flores La Rosa, Carlos Peña Reluz, Jenny Pérez Asencio y Alexander Sime Castro.

El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad fue otra de las organizaciones en presentarse. Silvestre Juárez Elías (excandidato al gobierno regional), Aura Edquen Romero, Luis Sandoval Poma, Diana Ordóñez Flores y Wilmer Antón Mayanga (dirigente sindical) son quienes conforman esta lista.

El Partido Popular Cristiano (PPC) también ingresó su lista de aspirantes, conformada por Norbil Vega Orozco, Antonio Vigil Urdiales, Esther Vásquez Díaz, Percy Morales Vilela y Fiorela Panduro Chafloque.

También figura en el portal del JNE la relación planteada por el Frente Popular Agrícola FIA del Perú-Frepap: Herminio García Leiva, Sony Cubas Hurtado, Ángel Carlos Céspedes, Teresa Vásquez de Puelles y Catalina Gonzales Arrunátegui.

En el caso de Avanza País-Partido de Integración Social, quienes apuntan a una curul son: Celinda Ortiz Prieto (exregidora de Chiclayo), Roberto Aguilar Núñez, Juan Fernández Quiroz, Marisol Sarmiento Pérez y Marianela Zapata Huertas.

A su vez, la lista del Partido Político Nacional Perú Libre tiene como miembros a Jorge Gonzales Gamarra, Melva Díaz Oliva, Julio Isique García, Grace Callirgos Salazar y José Chancafe Guerrero.

Por el Partido Político Contigo, quienes buscan competir el 2020 son: Gerardo Saavedra Colmenares, Carlos Balarezo Mesones, Erika Valdivieso López, Iván Fernández Paz y Sara Vidarte Mena.

De similar forma, los postulantes en, el caso de Acción Popular, son Rolando Campos Villalobos, David Chirinos Hurtado, Juan Granados Barreto, Lidia Castillo Cumpa y Blanca Paredes Guevara.

Otra agrupación que entra al ruedo es Renacimiento Unido Nacional, con una lista conformada por Jhonatan Agip Vásquez, Franco Cotrina Romero, Humberto Monsalve Gonzalez, Elizabeth Vigo Alcántara y Rut Cotrina Barboza.

Asimismo, figura en la base de datos Perú Nación, con una propuesta que incluye a Cecilia Vidaurre Nieto, Paul Rivera Jaramillo, Paolo Acosta de la Cruz, Napoleón Martínez Merizalde y Elizabeth Villarreal Pérez.

También tenemos a Fuerza Popular, con una lista que lidera Paul Arrunátegui Ramírez, junto a Rita Ayasta de Díaz (exalcaldesa de Monsefú), Ricardo Chanamé Pano, Juan Montalván Veliz y Elizabeth Montenegro Dávila (exalcaldesa de Chiclayo).

El Partido Morado también presentó a sus candidatos: Hansel Paz Muro, Víctor Pozo Chávarry, Jhonattan Mendoza Aguirre, Aurea Ordinola Brenis y Yolanda Vilcabana Manayay.

En ese sentido, también se presentó Solidaridad Nacional, con los siguientes candidatos: José Ñiquen Sandoval (exalcalde de Ciudad Eten), Segundo Soraluz Piñella, Ana Raymundo Timoteo, Juan Carlos Ordinola Díaz y Reyna Vallejos Gastelo.

Vamos Perú también presentó su relación de candidatos, donde figuran José Lizana Campos, Mario Molina Campodónico, Hugo Lamadrid Ibañez, Violeta Idrogo Rubio y Esther Bustamante Gamarra.

Hizo lo propio el Partido Aprista Peruano, donde aparece Armando Rivas Guevara (exregidor de Lambayeque), Sisi Silva Granados, Juan Torres Padilla, Segundo Dávila Alarcón y Rina Nizama Puicon.

Todos Por el Perú también figura en el registro del JNE, con José Carlos Valeriano en la cabeza de lista, seguido de Manuel Borja Suárez, María Mego Díaz, Edilbrando Vega Calderón y Violeta Cubas Llamo.

De similar modo, está además Junto por el Perú, con una relación que incluye a Marco Cardoso Montoya, Natalia Arbildo Pérez, Ernesto Zunini Yerrén, Fernando Díaz Rodríguez y Janet Cubas Carranza (exregidora de la comuna chiclayana).