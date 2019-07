Los múltiples líos judiciales del empresario de los S/ 150,000

Síguenos en Facebook

Ser involucrado en dos de los principales casos de corrupción que ha visto Chiclayo es un desafortunado mérito con el que carga el empresario Antonio Francisco Nicodemo Fiestas, aunque su nombre no solo figure en las indagaciones contra los exalcaldes Roberto Torres Gonzales y David Cornejo Chinguel.

Sin embargo, Nicodemo Fiestas volvió a ser noticia el pasado 12 de julio cuando el Poder Judicial ordenó su detención preliminar al ser incluido en la presunta organización criminal denominada “Los Temerarios del Crimen III. La Tercera Ola del Crimen”.

La Policía, sin embargo, no pudo dar con el paradero de este hombre de negocios sindicado de entregar una coima de 150,000 soles al mencionado exburgomaestre David Cornejo, recluido por ser el supuesto cabecilla de la red.

NEXOS

La aparición del nombre de Antonio Nicodemo en el caso “Los Temerarios” tiene que ver con la supuesta cercanía de Cornejo a la campaña municipal del partido Peruanos Por el Kambio (PPK) durante el 2018.

Según declaraciones del mismo exburgomaestre, en junio de dicho año se reuniría en su casa con el congresista Clemente Flores Vílchez y el entonces coordinador de este último, Michael Llontop Ruiz. Lo acompañarían, además, los exfuncionarios Nilton Monje Sampén y Vanessa Martínez Arévalo.

De acuerdo al testimonio, en tal oportunidad se habría acordado que Cornejo apoye a Michael Llontop en su campaña a la alcaldía de Chiclayo y, a cambio, Clemente Flores le ayudaría a conseguir financiamiento para obras.

A su turno, Michael Llontop afirmó ante los fiscales haberse reunido en julio del 2018, en el restaurante La Parra, con los empresarios Antonio Nicodemo y Jimmy Imaña Tamay. Cabe indicar que este último también figura en la tercera lista de “Los Temerarios” y actualmente está detenido.

En la mencionada cita, los empresarios entregarían a Llontop una bolsa blanca con dos tapers que contenían S/ 100,000. Los otros 50,000 serían entregados en dos partes, el 10 y 15 de agosto, respectivamente.

Con este pago, Nicodemo e Imaña buscarían obtener “dos obras de la reconstrucción previo acuerdo con Clemente Flores”, de acuerdo a lo señalado por Michael Llontop, sin embargo, Cornejo no cumpliría lo prometido, obligando a los empresarios a exigir la devolución del dinero. Con este fin, incluso, habrían amenazado de muerte a Llontop.

PEDIDOS

Pero si bien ahora Nicodemo Fiestas es buscado por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor) de Lambayeque para que responda por el caso “Los Temerarios”, afronta también otros pedidos de cárcel por situaciones muy dispares.

En abril último, la Fiscalía Anticorrupción solicitó que el empresario sea condenado a 4 años y 3 meses de cárcel por presunta colusión simple, así como a 6 años y 3 meses por supuesto cohecho pasivo propio, en ambos casos en condición de cómplice.

Esto al estar involucrado en aparentes irregularidades en una obra de mejoramiento del colegio N° 10818 - El Naranjo, del distrito de Cañaris, lanzada en el 2013 por más de un millón 503,000 soles.

De similar manera, enfrenta un pedido de prisión preventiva por 12 meses a raíz de hechos registrados en la Municipalidad Distrital de San Luis de Lucma, en Cutervo (Cajamarca).

A Nicodemo Fiestas, en este caso, se le atribuye el supuesto delito de colusión agravada pues habría concertado con el exalcalde Segundo Salas Julón, entre los años 2013 y 2014, para obtener una obra de más de 3 millones y medio de soles.

CASO ÚCUPE

Igual de llamativo es que el nombre de Antonio Nicodemo Fiestas también aparezca en otra investigación a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, esta vez por los presuntos delitos de fraude en la administración de personas jurídicas, lavado de activos y asociación ilícita.

Dicha investigación gira en torno a la Corporación Agrícola Úcupe SA y en ella también se encuentran incluidos los empresarios azucareros Olivio Huancaruna Perales y Ernesto Flores Vílchez (hermano del congresista Clemente Flores), a quienes el dirigente Santos Álvarez Chero acusa de haber constituido empresas para comprar acreencias y apoderarse de la compañía Úcupe.

En este caso, Nicodemo Fiestas es mencionado como uno de los empresarios que, mediante la firma Agroindustrial Úcupe SAC, adquirieron 17 predios de la empresa Agroúcupe SAC, con dinero que provendría de actos ilícitos, por lo cual se le imputa el presunto delito de lavado de activos.

REACCIONES

Correo conversó sobre el tema con el congresista Clemente Flores Vílchez, quien negó en todo momento estar involucrado en actos irregulares dentro de “Los Temerarios”.

“En ningún momento, ninguna de las personas menciona que me dieron a mí dinero o que yo puse una constructora o una obra en concreto. (...) Solamente por esa maldita reunión que se dio con ese señor (Cornejo), que llevé al señor Michael para decirle este es el candidato, solamente por eso tratan de involucrarme, pero están en proceso las investigaciones, esperemos que culminen y tendrán toda la información”, aseveró.

En otro momento, Flores también aclaró que solo responde por él y que sus familiares (como su hermano, Ernesto Flores, en el caso de la empresa Úcupe) son responsables por sus actos, aunque reiteró que no tiene relación con “ninguna empresa”.

Correo también se comunicó con el abogado del empresario Ernesto Flores, Gino Díaz Brenis, dado que su patrocinado se encontraba de viaje en la ciudad de Lima.

El hombre de leyes recalcó que Ernesto Flores, si bien fue incorporado en la investigación sobre el caso Úcupe, no tiene ningún vínculo con los hechos denunciados.

“Él (Ernesto Flores) ha declarado que no tiene ningún tipo de participación en el tema de Úcupe, no tiene acciones, no tiene ninguna persona que tenga vinculación con él, al señor Nicodemo lo ha conocido de manera espontánea, no es su amigo tampoco”, manifestó el letrado.

Díaz Brenis dijo también que desconocen el motivo por el cual su patrocinado fue incluido en este caso y mencionó que esto no ocurrió en una primera denuncia sobre el tema.

Correo buscó también la versión del empresario Olivio Huancaruna, sin embargo, no fue posible obtener una respuesta vía telefónica. No obstante, en su momento, Huancaruna también ha descartado tener responsabilidad en los hechos denunciados y negó haber formado empresas para tal fin.