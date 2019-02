“Los Temerarios”: Cornejo y los subcontratos en obra de planta de transferencia

Síguenos en Facebook

Los ojos siguen puestos en la obra de la planta de transferencia de residuos sólidos de Chiclayo, un esperado y millonario proyecto que habría sido alcanzado por los tentáculos de la presunta organización criminal “Los Temerarios del Crimen”.

Uno de los aspectos que ha llamado la atención es que la empresa a cargo de los trabajos, la cuestionada Constructora CRD S. A. Sucursal Perú, obtuvo la autorización para subcontratar con otras empresas y que estas se encarguen de la ejecución de diferentes partidas de la obra, una modalidad amparada por la norma pero que, para el caso en cuestión, tampoco ha estado libre de suspicacias.

El pasado martes 19 de febrero, representantes de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor) de Lambayeque, a cargo de la investigación sobre “Los Temerarios”, llegaron hasta donde se deberían estar ejecutando los trabajos de la planta de transferencia.

El contexto para esta diligencia no podía ser más propicio: días antes, en declaraciones al programa Cuarto Poder, la también investigada Mirtha Gonzáles Yep había señalado que pagó por lujosos acabados para la casa en Trujillo del congresista Héctor Becerril Rodríguez. Esto a cambio de que la obra de la planta quedara en manos de CRD, firma de la cual Gonzáles Yep era asesora comercial.

Valorizada en más de 11 millones de soles, la obra de la planta de transferencia quedó suspendida en septiembre del año pasado por falta de pago a los trabajadores, una situación que también recayó en la empresa R5, a cargo del primer tramo del proyecto consistente en las obras civiles (paredes, techos, entre otros).

La Ley de Contrataciones del Estado (N° 30225), en su artículo 35, señala que el contratista (en este caso, CRD) puede subcontratar, previa autorización de la entidad (la comuna de Chiclayo), la ejecución de determinadas prestaciones del contrato. La autorización para la compañía colombiana fue informada a esta última a través de la carta N° 140-2018/MPCH/GIP, del 8 de noviembre del año pasado.

Este documento es firmado por el exgerente de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Washington Aliaga Marín, implicado en “Los Temerarios del Crimen” que hasta la fecha permanece prófugo.

En relación a la planta de transferencia, Aliaga Marín remite esta carta a Juan Rocha Díaz, representante legal de CRD Sucursal Perú, comunicándole la aprobación de la “lista de subcontratistas para la ejecución de diferentes partidas de la obra”.

Todo esto durante la gestión el recluido exalcalde David Cornejo Chinguel, a quien la Fecor investiga por imputaciones como el supuesto cobro de coimas para entregar la obra de la planta de transferencia a CRD. Como se recuerda, una de las versiones recabadas por los fiscales sostiene que Mirtha Gonzáles Yep acordó con Cornejo entregar una coima equivalente al 10% de la obra, de lo cual 5% sería para el exburgomaestre y el otro 5% para los hermanos Becerril Rodríguez.

Mientras que el legislador Héctor Becerril quedó en la mira tras las recientes declaraciones de Gonzáles Yep, sus hermanos han tenido destinos distintos: Antonio fue sentenciado a cárcel suspendida tras reconocer su participación en hechos irregulares y Wilfredo se mantiene no habido hasta el momento.

Durante la inspección del pasado 19 de febrero, el fiscal responsable de las indagaciones, Juan Carrasco Millones, de la Fecor, conversó con representantes de la empresa Constructora y Minera R5. En la diligencia también participó un equipo de la Contraloría y el procurador de la comuna chiclayana, Fermín Valdivieso Villena.

Este último, fue quien pidió dejar constancia de que la empresa CRD habría actuado de manera irregular al subcontratar a R5. Según indicó, la subcontratista empezó sus labores en julio del 2018, pero la autorización para esto recién fue otorgada por el municipio en noviembre. Esto coincide con la mencionada carta que emitió el exgerente Washington Aliaga Marín.

Además de que, en dicho documento, se menciona una “lista de subcontratistas” propuestos por CRD, fuentes cercanas al proyecto han indicado que, al parecer, la compañía tenía pensado recurrir a esta modalidad para otros tramos de la obra.

Todas estas situaciones han llevado a que la Fecor ponga sus miras en los primeros trabajos ejecutados como parte del proyecto financiado por la Cooperación Suiza, el mismo que, de acuerdo a lo señalado el último martes, presenta un avance de apenas 39% en construcción y 21% en ejecución de presupuesto.

Correo buscó comunicarse con algún representante de la empresa R5 para conocer su versión, sin embargo, no fue posible obtener respuesta a través de uno de los representantes que participaron en la diligencia.

No obstante, durante esta última se conoció que la posición de R5 es que la comuna sí tenía conocimiento de la subcontratación en julio del 2018, cuando los trabajos comenzaron.

Correo conversó brevemente con el abogado de Mirtha Gonzáles, Percy Panta Burga, quien recalcó que no existe nada irregular con la subcontratación por parte de CRD, modalidad que además está permitida y de acuerdo al contrato mismo de la obra. No obstante, sobre la fecha en que iniciaron los trabajos de la subcontratista R5, el hombre de leyes dijo que no lo podría precisar en ese momento.