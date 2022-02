La madre de familia, Amelia Vílchez Gonzales hizo un desesperado pedido de ayuda para su hija de dos años de edad, quien ha sido diagnosticada con malformación anorrectal, tras ser víctima de una negligencia médica cuando dio a luz en un hospital de Buenos Aires – Argentina.

Ella ahora se encuentra en Perú, en su ciudad natal de Pátapo – Chiclayo, donde intenta darle calidad de vida a su hija, pero necesita un tratamiento especializado que solo existe en los países de Cuba y Holanda, según le han informado los médicos del Hospital Regional de Lambayeque.

“Mi hija no puede llevar una vida normal porque tiene una malformación en la pierna derecha que no le da estabilidad y la hace tropezar cuando corre. Me apena mucho cada vez que se cae y se hace moretones en la cabeza. Por esto, también tiene un mal funcionamiento del riñón y debe tomar pastillas todos los días para que pueda orinar”, señaló.

Narró que en el hospital Ramos Mejía de Buenos Aires donde llevó su control de embarazo sufrió actos de xenofobia, pues la obstetra que la atendía siempre le hacía comentarios discriminatorios: “Ah, sos la peruana. No tenés que atenderte acá. Volvé a tu país, me decía”, indicó.

Posteriormente, quisieron obligarla a dar un parto normal pero este se complicó y entonces la durmieron sin darle explicaciones. “A mi esposo no lo dejaron entrar y al despertar supe que me habían hecho una cesárea. No me explicaron por qué ese procedimiento y presentía que me estaban ocultando algo. Logré ver a mi hija después de un día y medio porque le pedí a gritos al jefe de Obstetricia. Mi bebé tenía los ojos rojos, moretones y una afección a la pierna”, dijo.

Al comprender que una mala praxis médica provocó los problemas de salud de su hija, hizo la denuncia con ayuda de la Defensoría del Pueblo y ahora los supuestos responsables enfrentan un juicio, en el que espera pueda obtener una reparación civil para ayudar a su hija; sin embargo, el proceso puede tardar muchos años por lo que espera la ayuda del Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

“Me aterra ver cómo pasan los días y mi hija crece con este problema que en cualquier momento le puede afectar todo su organismo. Ningún hospital en Perú la puede ayudar, por eso pido a las autoridades, al presidente, a la ministra que ayude a mi hija a llevar su tratamiento en Holanda o Cuba”, manifestó.