Maestros celebran hoy su día exigiendo pago de deuda social

Como cada año, hoy se celebra el día del maestro, una fecha muy importante en la que se rinde homenaje a la labor que realizan los docentes con los estudiantes de cada colegio. Sin embargo, en medio de esta celebración, no se puede olvidar la problemática que enfrenta el magisterio de la región, más aún cuando el Colegio de Profesores de Lambayeque está representado por dos fracciones, las cuales coinciden en las necesidades de la institución.

INVERSIÓN

Merly Berrios Sánchez, decana de la orden profesional, manifestó que se encuentran inconformes de como las autoridades están tomando el nivel educativo. Señala que no lo ven como una inversión, sino como un gasto social, por ello no le dedican su preocupación ni tiempo.

“Sentimos que las autoridades en la Gerencia de Educación no están poniendo todo su empeño para que las cosas mejoren, cuando se debe buscar nuevos enfoques, contextualizar los contenidos, el material que usan en los planteles se elabora en Lima y no tiene carácter de interculturalidad, es decir no recogen las necesidades de la localidad”, expresó Berrios.

En cuanto al tema de la infraestructura, la representante de los docentes refirió que no todos los colegios están equipados. Hay muchos que necesitan un ambiente adecuado, son pocos los colegios emblemáticos, mientras que hay otros que requieren de un mejoramiento de infraestructura, el cual hasta el momento no ha sido atendido.

Por su parte, la también representante del Colegio de Profesores, María Cubas Llamo, mencionó que no se está tratando igual a la educación en la región, pues debería haber equidad en las zonas urbana, rural urbana y marginal.

“Sabemos que hasta el mes de mayo había zonas altoandinas que no tenían profesores. Es una realidad que no puede suceder para el siguiente año, los niños deben ser atendidos como corresponde y la escuela debe ser un lugar de realización personal”, acotó.

Mencionó que hay algunas instituciones que están en lugares estratégicos y céntricos, pero pese a ello hay ambientes que no pueden usarse por riesgo, entre ellos los colegios Santa Magdalena Sofía y Pedro Abel Labarthe.

CAPACITACIÓN

La docente María Cubas indicó que son los mismos docentes quienes financian sus capacitaciones, cuando debería ser una prioridad en el presupuesto dentro de la misma ruta de trabajo de acuerdo a las demandas educativas de Lambayeque.

Merly Berrios también dijo que en la región existen un total de 17,000 maestros, pero no todos están colegiados y la institución a la que representa son un promedio de 4,800, ellos mismos tienen que pagar su capacitación, así como promoverla en otras zonas.

DEUDA

Berrios Sánchez comentó que a más del 90% de docentes no se les ha cancelado la deuda social que tiene el Ministerio de Educación por sentencias judiciales.

Según refirió, el 30% de maestros estarían iniciando el proceso judicial para cobrar sus remuneraciones pendientes.

“Hemos podido conocer a través de los medios que a ciertos docentes se las ha cancelado hasta 20,000 soles, mientras que a otros les da entre 3,000 a 4,000 soles”, enfatizó Berrios.

A su vez, María Cubas señaló que hay sentencias judiciales con carácter ejecutoriadas de más de 27 millones que se debe a los docentes.

“La deuda que se ha generado sigue creciendo, sobretodo se concentra en la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de Chiclayo, sin embargo los profesores están siendo diferenciados para cobrar lo que les corresponde. Va depender que salga en la lista de beneficiarios, pero se hace de acuerdo a la edad y su estado de salud, siendo un aspecto ilógico y rechazable, cuando esto es un derecho”, acotó.