Gran malestar han mostrado algunos policías de la región Lambayeque, esto debido a que están regresando a casi todos los uniformados que fueron cambiados a comisarias lejanas por el anterior jefe policial.

Los agentes del orden de quienes por temor a represalias no brindaremos sus identidades aseguraron que el jefe del área de Personal, comandante PNP Huivín Távara hace caso omiso a un documento emitido por la comandancia general.

A través del memorándum Nº 40 del presente año, firmado por el comandante General de la Policía Nacional del Perú, Jorge Luis Angulo Tejada, se determina que los altos mandos de las Macro Regiones Policiales deberán abstenerse de ejecutar reasignaciones o destaques del personal de suboficiales de armas y servicios PNP.

Solo se puede realizar cambios por necesidad de servicio, previo informe justificatorio y aprobación del ente titular de esta facultad.

Sin embargo, actualmente se está realizando el cambio de 18 suboficiales PNP de las delegaciones de Cayaltí, Tumán, Ferreñafe, Pátapo. Mocupe, entre otros para Chiclayo y los de la ciudad cubrirán sus puestos en las dependencias policiales en mención.

Asimismo, hay un cambio hacia la Escuela de Suboficiales PNP de Reque, la cual es una unidad de Formación y depende de la unidad sistémica.

Incluso, se advierte que el general PNP Luis Eduardo Lazo Fernández estaría usurpando funciones de la dirección de recursos humanos, conforme se lee el documento antes mencionado que prohíbe este tipo de desplazamiento del personal policial.

Descargo de oficiales

Por su parte oficiales PNP dieron a conocer que no son cambios permanentes, solo están en calidad de apoyo en la Unidad de Servicios Especiales (USE), hasta que culminen el III Curso de Capacitación en el Uso y Manejo de Armas no Letales en la Especialidad de Escopeteros con Munición de Impacto y Agentes Químicos”.

Posterior a ello recién se evaluará si quedan en la USE o regresan a sus lugares. Mientras tanto, los que no quieren llevar el curso los reemplazarán en las comisarías.

