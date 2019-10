Manuel Huachillo: "Lozano nos quiere hacer ver como incompetentes"

Síguenos en Facebook

Han pasado casi seis meses desde que el gobernador Anselmo Lozano dio literalmente un duro golpe al Consejo Regional con el cese de los contratos de su personal (asistentes y asesores), lo cual no solo le generó denuncias penales en su contra, sino que propició el inicio de un evidente enfrentamiento con los consejeros oficialistas.

Sobre este tema, el consejero Manuel Huacchillo, quien se caracterizaba por ser uno de los más recalcitrantes defensores de la gestión de Lozano, decidió no callar más y criticar el comportamiento de la máxima autoridad regional, por cuanto considera importante la labor fiscalizadora del pleno.

¿Considera como un abuso de autoridad esta medida tomada por el gobernador?

Él (Lozano) tiene una perspectiva muy particular de interpretación del Reglamento Interno del Consejo. El Poder Judicial le ha denegado la acción popular y los artículos que observó siguen en vigencia, por lo tanto no tiene sentido que insista en limitar a los consejeros no contratando a su personal de apoyo. Eso de la falta de presupuesto es sólo un pretexto y el gobernador lo sabe; y no quiere ver. Su posición ha generado un mayor distanciamiento entre el Consejo y el Ejecutivo.

¿Cómo reaccionó la bancada oficialista?

Hemos conversado y planteado nuestra posición en contra de esta medida (...) La bancada oficialista y de oposición también firmamos un documento manifestando no estar de acuerdo que nos quiten las oficinas en la cual atendemos a los ciudadanos, pues esto también se daría.

¿Opositores y oficialistas en un solo ambiente?

Lo califico de desatinado y con un aparente abuso de poder en extremo.

Por este caso, ¿se quebraron las relaciones entre los consejeros oficialistas y Lozano?

Nosotros lo apoyamos y sobre todo en los casos de iniciativas y gestión de proyectos, pero hacemos sentir nuestra incomodidad sobre esto. La posición adoptada por el gobernador, me genera una percepción que buscaría limitar nuestro trabajo fiscalizador y productivo, a tal punto de querer hacernos ver como incompetentes.

¿Cómo afecta a los consejeros la falta de este personal?

Afecta enormemente para asesoría en temas específicos de contexto legal. No hay combustible suficiente cuando queremos realizar el trabajo de campo como visitar obras o requerir información sobre temas de investigación. Nos dicen que contamos con los asesores del GRL, pero es mentira porque cuando los hemos solicitado no tienen tiempo o debemos esperar hasta que se desocupen, y no estamos para eso. Por dónde se mire, es una obstrucción a nuestro trabajo de fiscalización y autonomía.

¿Tienen otros problemas?

La tinta que tengo en mi impresora lo he comprado con mi dinero. Algunos colegas han llegado al extremo de prestar papel o pedir de favor nos impriman documentos en otras áreas.

¿Qué logros tiene el Consejo Regional?

Tenemos más de 90 acuerdos, ordenanzas aprobadas y otras en proceso de ser presentadas. En mi caso tenemos las observaciones e intervención sobre la obra del canal Chiclayo, los grupos electrógenos sin funcionar a cargo de la Geresa, los hospitales móviles, igualmente las recientes denuncias contra el consejero Velázquez en torno al Peot, quien sorpresivamente fue respaldado por el gobernador. Eso me sacó de todo contexto; cuando nuestra bandera en campaña fue la lucha frontal contra todo indicio de corrupción.

¿Qué le diría al gobernador?

Espero reflexione, nosotros los Consejeros no somos sus enemigos, más bien somos sus aliados en la lucha contra los corruptos y encargados de sacar adelante los proyectos.