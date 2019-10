Marcos Gasco: "El municipio no tiene un solo sol para expropiar"

Síguenos en Facebook

En mayo del próximo año se vence la prórrogra aprobada por el disuelto Congreso de la República para la expropiación de 36 tiendas ubicadas en el mercado Modelo. El alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, reconoce en la siguiente entrevista que la municipalidad no tiene el presupuesto para pagar a los propietarios de estos inmuebles y crítica la ley que impulsó el excongresista Javier Velásquez Quesquén.

Con el nombre de los nuevos ministros, ¿qué espera del rumbo que tome el gobierno central?

Espero que haya mucho más fluidez con todos los gobiernos locales. Como AMPE (Asociación de Municipalidades del Perú), hemos apoyado la decisión del presidente Martíz Vizcarra desde el primer momento. Desde que decidió presentar un proyecto de adelanto de elecciones. Y ahora, por la ineptitud del Congreso, se hizo de otra forma. (...) Ya hay una nueva fase y la exmayoría que existió, ya no existe.

Sin esa ex mayoría parlamentaria, como señala, ¿la municipalidad ya no tendría que responder a congresistas como Héctor Becerril, quien solicitó información sobre el recojo de basura?

Nosotros le vamos a responder a todos los ciudadanos del Perú, sean o no congresistas, a todos los que quieran saber sobre la transparencia de nuestros actos. Ahí está también la Contraloría, las entidades del Estado que fiscalizan a los municipios.

¿Le respondió a Héctor Becerril?

Sí, a todos los que han pedido. Por supuesto que lo hacemos y lo hemos hecho, como a la Fiscalía también, obviamente a la OCI (Órgano de Control Institucional).

¿Héctor Becerril siguió insistiendo sobre el tema de la licitación de las compactadoras?

Supongo que sí, porque él está demandando. Pero ya no hablemos más de Becerril, sabemos el personaje que es, las investigaciones en las que está inmerso. Ahora que sigue perteneciendo a la Comisión Permanente, espero que con la misma valentía o bravuconada que usaba cuando era congresista y tenía la inmunidad parlamentaria, afronte las investigaciones que tiene pendientes.

Volviendo al tema del Ejecutivo, ¿cuál es su expectativa del Ministerio de Economía (MEF) luego que la municipalidad solicitará un rescate financiero?

Estamos permanentemente en relación con el MEF, (...) pero ellos también se demoran un buen tiempo en hacer sus estrategias. Estamos coordinando para que a partir de los siguientes meses, el MEF pueda asumir algunos de todos los problemas que tenemos y nos den mejor presupuesto y mejor normativa para no depender de los sindicatos que están extorsionando que se van a huelga. En esta semana ha habido dos paros.

Para usted, ¿eso es una extorsión?

Por supuesto, están extorsionando con ‘me voy a huelga’, ‘voy a dejar sucia la ciudad si no me suben el sueldo’, y si no le firmo sus pactos colectivos donde quieren herencia laboral, lactancia de seis años, doble CTS, que les den en cada celebración, que son tres veces al año, 9 mil o 15 mil soles, no recuerdo exactamente. O sea, que les paguemos la cerveza, el local o la comida. Eso es lo que pretenden. Y trabajar cinco horas en el verano y seis horas en los meses restantes. ¿Eso no es ser ocioso y no tener compromiso con la ciudad?

¿Qué es lo que realmente puede ofrecerles la municipalidad a los trabajadores tanto en lo laboral como en lo económico?

Mejores ambientes, uniformes, y lo estamos haciendo.

¿Un incremento de su sueldo es posible?

No, no es posible ahora. Es más, el mismo MEF lo prohíbe.

Cuando usted solicitó apoyo al MEF, en mayo, el ministerio le pidió una reorganización del CGT y reducir los gastos. ¿Lo han logrado?

Estamos mejorando las cifras del CGT. Pero nos falta más trecho por recorrer, eficacia en las diferentes instancias de la municipalidad. Y algo más, siete años estuvo la Cooperación Suiza y no pudieron invertir los 60 millones de soles. Pero ya se está licitando la celda transitoria.

¿Cuál es el costo de esta obra? Son alrededor de 11 millones de soles. Se tiene proyectado en un mes iniciar la construcción.

¿Qué va a pasar con los otros proyectos que se comprometió a cumplir?

Me comprometí con la recuperación del mercado Modelo. Pero eso es permanente. Cientos de ambulantes están pasando al mercado "El Pueblo".

¿Y cómo pretenden mantener la seguridad alrededor del mercado?

La Policía nos sigue apoyando y nos va a seguir apoyando durante estos meses. Necesitamos de la Policía porque en diciembre no vamos a aceptar que hayan ferias navideñas en el mercado Modelo.

Esa decisión ya ha provocado la reacción de los comerciantes.

Sí, pero no vamos a aceptar comerciantes ambulantes. Que hagan ferias navideñas pero los comerciantes formalizados y no en las calles, no en los espacios públicos. Estoy seguro que la Policía nos va a seguir apoyando hasta diciembre del 2022, cuando termine mi mandato. Para eso, espero que hayan mercados zonales más fortalecidos.

¿Pero está comprometido con la reconstrucción del mercado?

Primero el orden, después... Ahora se puede caminar, incluso los comerciantes formales van a vender más.

El plazo de la prórroga para la Ley de expropiacón del mercado se está acortando.

Yo les he dicho que el municipio no tiene un solo sol para expropiar. ¿Sabes cuánto quieren por las 36 tiendas? Más de 100 millones de soles.

¿Y sin esa posibilidad?

Nosotros no tenemos el dinero, el MEF no lo va a soltar. Esa norma la dio un excongresista que los engañó porque fue una norma sin presupuesto.

El presupuesto lo iba a asumir la municipalidad, no el excongresista Javier Velásquez Quesquén.

No, el excongresista no. Pero hay normativa que sí se puede hacer y con fuente de financiamiento. Pero esta no tuvo ninguna fuente de financiamiento. No solo es expropiar por más de 100 millones de soles, la inversión para reconstruir son 100 millones de soles más.

¿Sin recursos y con una ley que no sirve para fines prácticos, va a buscar otra salida?

Sí, hay formas en las que se puede hacer.

¿Algún ejemplo?

Si se juntan los propietarios de las 36 tiendas con los demás y presentan un proyecto a la municipalidad, lo podemos hacer.

Pero usted sabe que los propietarios de las 36 tiendas y los diferentes gremios de comerciantes no han logrado hasta ahora un acuerdo.

Por eso hay los divorcios, por eso las familias se rompen. Acá, por nuestra falta de solidaridad, no llegamos al bien común. En otros lados, el cooperativismo sí funciona.

¿Cree que la renuncia del exgerente del Centro de Gestión Tributaria (CGT), César Huancas Velasco, va a ser la última de su gestión?

No lo sé. Espero que sí pero si hay que hacer cambios, lo voy a hacer.

Pero lo que llama la atención es que usted no hace los cambios, los funcionarios renuncian, se van.

Sí pues. Si tenemos que hacer cambios y aceptar renuncias, lo vamos a hacer. (...) Si es que no está acorde con el criterio de todos, dan un paso al costado. Ya habrán otros que sí quieran comprometerse completamente al trabajo municipal.

¿En estos tres meses que faltan, qué obras se van a ejecutar?

Estamos licitando algunas obras, entre ellas, la pavimentación del pueblo joven 9 de Octubre. Ya empezamos el recapeo de las principales calles, Grau, Garcilazo de la Vega, la avenida Bolognesi, José Leonardo Ortiz.

¿Y sobre los avances del proceso de reconstrucción en la provincia?

Cuando Nelson Chui se hizo cargo de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, ofreció entregarnos 1 millón de soles para los expedientes técnicos. Ya nos ha dado medio millón para un paquete de 59 obras. Estamos haciendo el proceso para elaborar los expedientes. En el transcurso de este año, vamos a licitar 17 colegios.

El último jueves, los regidores de minoría presentaron un recurso de reconsideración por el convenio aprobado entre la municipalidad y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para el uso del complejo conocido como "La Videnita", ¿va a someterlo a votación del concejo porque en otras oportunidades no se ha atendido este tipo de pedidos?

Vamos a considerar todo lo que quiera cualquier ciudadano, y obviamente los regidores también. Por más opositores que sean.

Pero lo que ellos cuestionan es importante, es un convenio por una vigencia de 20 años.

Son 20 años y se va a invertir alrededor de 2 millones de soles, dos canchas reglamentarias de fútbol, una cancha de fútbol sala, una de voley, una piscina olímpica, un auditorio, un comedor y arreglar todo el local.

¿En qué plazo la FPF cumpliría con ejecutar todo eso?

De seis a ocho meses. Y otra cosa más. No solo es la inversión. Mantener ese complejo deportivo cuesta alrededor de 30 mil soles mensuales. Y ahora, la FIFA va a hacer un centro de alto rendimiento.

¿La FPF va a poder usar todas esas infraestructuras?

La Federación y todos los chiclayanos. La Federación va a costear el mantenimiento, los entrenadores especializados y otros profesionales más, todo de forma gratuita.

¿La administración del complejo lo va a tener la FPF?

Eso no es así, es una coadministración entre alguien de la FPF y alguien de la municipalidad. No es una entrega como se hizo antes.

¿Esta generosidad de la FPF ha cambiado la decisión del municipio de lograr el desalojo del complejo?

Ya no va a haber un proceso de desalojo. Se va a hacer un proceso de conciliación extrajudicial para pasar al convenio que hemos firmado.

¿En el proceso de conciliación, la municipalidad va a pedir una reparación por lo que la FPF no cumplió con el anterior convenio?

Lo que se estaba pidiendo era algo de 200 mil soles. Ahora van a invertir más de 2 millones y medio de soles en seis a ocho meses, una vez firmado el convenio. Está de más cubierto. Estoy próximo a firmarlo, ya está todo finiquitado.