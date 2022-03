Más de 3 mil ciudadanos que cuentan con armas de fuego, no han renovado sus respectivas licencias y podrían ser denunciados ante el Ministerio Público de Lambayeque.

Así lo indicó el intendente regional de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), Jorge Calmet Velasco.

“En la región, tenemos 3208 armas para decomiso. El operativo con la Policía ha sido para ubicar el domicilio de la persona, notificarlo y así darle derecho a internar las armas para que no estén sujetos a una sanción penal, porque la ley es clara, quien tiene licencia cancelada, incurre en delito de tenencia ilegal de armas de fuego”, señaló

Asimismo, el intendente precisó que durante el operativo se decomisaron 218 armas de fuego, entre pistolas, revólveres y escopetas, más 346 municiones. “Algunos dicen que no revocaron su licencia porque vino la pandemia, porque no tenían plata, porque no tenían tiempo, pero eso no justifica”, aseveró.

Finalmente, el comandante PNP Larry Fernández Purisaca, jefe del Departamento de Investigación Contra el Crimen Organizado de Chiclayo, indicó que se les ha dado 15 días a los ciudadanos para que se acerquen a las oficinas de la Sucamec y hagan entrega de sus armas de fuego.

“La finalidad es que estas armas no lleguen a organizaciones criminales, porque si los delincuentes ingresan a un domicilio a robar y encuentran esas armas se las van a llevar y a dónde terminan (…)”, manifestó.

Cabe indicar que las solicitudes para obtener licencia de armas de fuego se realizan en cinco modalidades: defensa personal, caza, seguridad privada, colección tito y deporte recrwtivo y seguridad individual de servicio de licencia personal (licencia para chalequear o seguridad personal).