Más de 50 establecimientos de salud ocupan terrenos que aún no han sido registrados

Preocupación. Los problemas en el sector Salud en Lambayeque no solo se limitan a la falta de equipamiento en los grandes hospitales, sino también, a las carencias en los establecimientos de salud de primer nivel de atención.

De hecho, Correo pudo conocer que, de los 178 locales pertenecientes a dicha categoría -que incluye tanto centros como puestos de salud de diversos distritos-, más de 50 funcionan sobre terrenos sin el debido saneamiento físico legal.

PROBLEMA

Al respecto, Jorge Pérez Flores, representante de las clínicas privadas en el Consejo Regional de Salud, indicó que esta brecha de legalización de los predios es resultado del desinterés de las autoridades, sobre todo a nivel regional y local.

“Las municipalidades no han ayudado casi en nada a superar el problema, muchos de los predios no tienen ni siquiera registro en Sunarp (Superintendencia Nacional de los Registros Públicos). No puedes invertir ni hacer ningún perfil sobre un terreno que no tiene saneamiento físico legal”, afirmó el galeno.

Cabe indicar que, de los establecimientos en este estado, 48 son puestos de salud y 4, centros de salud. Asimismo, 19 están ubicados en la provincia de Chiclayo, 25 en Lambayeque y 8 en Ferreñafe.

Para Pérez Flores, regularizar el estado de estos locales es un paso importante para mejorar los servicios de salud en la región, dado que sus debilidades terminan por repercutir en los hospitales.

“Los hospitales de nivel 3 (como el Hospital Regional, en Chiclayo) siguen atendiendo enfermedades de nivel 1 y de nivel 2, mientras que en hospitales de nivel 2 están atendiendo como si fuese de nivel 1, porque el nivel 1 (centros y puestos de salud) no tiene capacidad resolutiva”, explicó Jorge Pérez.

Cabe indicar que, incluso, 28 de los establecimientos de salud siguen a la espera de que se ejecuten o concluyan obras dentro del plan de la Reconstrucción con Cambios.