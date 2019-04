Más de 780 mil soles sin rendir en comuna de José Leonardo Ortiz

Síguenos en Facebook

Informes elaborados al interior de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz confirman que los montos “sin rendir” en esta comuna son superiores a los que determinó la Contraloría.

La cifra, que supera los 780 mil soles, involucra a 58 personas que trabajaron en esta entidad, como el exalcalde Raúl Cieza Gálvez y el actual asesor legal del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), Víctor Díaz Burga.

DETALLES

Hace apenas una semana se dio a conocer los resultados del informe de auditoría N° 724-2019, elaborado por la Contraloría, sobre la entrega y rendición de fondos bajo la modalidad de “encargos” al personal de dicha municipalidad.

Este documento reveló el perjuicio económico de S/440,042 por la devolución que aún sigue pendiente de los montos entregados, entre enero de 2014 a agosto de 2018, a ocho exservidores.

Pero, desde 2011, las cuentas de la municipalidad arrojan una cifra superior. En total, son 783 mil 215 soles que aparecen registrados en calidad de “no rendidos” hasta el 31 de diciembre del año pasado.

De acuerdo a los documentos a los que accedió Correo, son cincuenta y ocho personas las que figuran en la lista de montos por devolver al municipio.

El detalle de esta cuantiosa deuda fue presentada el último 23 de abril a la gerencia municipal y la subgerencia de contabilidad a través del informe N° 134-2019.

Según la información remitida desde el área de Tesorería, se trata de anticipos otorgados por viáticos y encargos internos a exfuncionarios, exautoridades y servidores, quienes no han cumplido con presentar su rendición respectiva.

“(...) se procedió a verificar en esta subgerencia (de Tesorería) los expedientes de pago de manera física, observando que efectivamente no adjuntan documentación sustentatoria que certifique la rendición”, señala el informe.

El área de Tesorería también señaló que el saldo de las cuentas aún debe sincerarse debido a que, en al menos doce casos, se presentó “posible documentación sustentatoria” para garantizar la devolución del dinero.

Incluso se advirtió -a través del informe N° 016-2019- que no existe ningún documentación que respalde los comprobantes de pago de las devoluciones que habrían hecho tres exservidores: Ivan Chafloque Montengro, Raul Ruiz Cadenillas y Ever Eddie Asalde Zeña.

MILES EN ENCARGOS

Entre los más de 50 personas de la lista, algunos destacan más que otros por los miles de soles que aparecen “sin rendir” en los expedientes del Sistema Integrado de Administración Financiera (ver infografía principal).

El más notable es Carlos Antonio Díaz Piscoya, quien trabajó como responsable del manejo del Fondo Fijo para Caja Chica de la municipalidad desde enero de 2015 hasta el último día de la gestión del exalcalde Epifanio Cubas Coronado.

En el informe que elaboró Contraloría, solo se consideraron cuatro encargos otorgados en medio de presuntas irregularidades a Díaz Piscoya.

Estos fueron de S/ 497 para la realización de matrimonios masivos; S/20,000 para actividades de evacuación de aguas durante el estado de emergencia declarado por el fenómeno El Niño Costero de 2017; S/15,000 por alquiler de volquetes, adquisición de escobas, carretillas y otros enseres; y S/40,000 por la compra de combustible para los vehículos del servicio de serenazgo y limpieza pública.

Sin embargo, este servidor nombrado figura otras 31 veces por dinero que obtuvo a través de más encargos, viáticos, fondos para pagos en efectivo de la caja chica así como para la compra de llantas.

Según se observa en el informe, este servidor pasó de no rendir más de 8,800 soles -que recibió por diversos encargos durante 2013- a deber solo en el 2018 más de 300 mil soles a la municipalidad.

El monto total que está pendiente de rendición para Díaz Piscoya ahora llega a los 338 mil 295 soles.

Otros personajes destacados son el exsubgerente de Logística Rald Clay de la Piedra, (con S/50,000 sin rendir), y el exgerente de Desarrollo Económico y Social, Cristian Paul Neyra Muñoz (S/30,000). Ambos fueron designados durante la gestión de Cubas Coronado.

Por debajo de ellos figura Alfonso Manuel Porfirio Soto Sánchez, exjefe de la Oficina de Imagen Institucional del municipio que ocupó este cargo entre junio y octubre de 2017.

Son más de 29 mil soles por fondos sin rendición que le fueron entregados durante ese mismo período por encargos tan variados como adquisición de diarios de la localidad, gastos por las celebraciones de fiestas patrias y para la publicidad sobre campañas de amnistía tributaria.

Sobre este exfuncionario, la Contraloría ha señalado que los requerimientos que presentó para recibir estos fondos no contaron con los vistos de la gerencia de Asuntos Jurídicos y de Planeamiento y Presupuesto. Además, los montos superaron el límite permitido de S/810.

Le siguen en la lista el exfuncionario César Santiago de los Ríos (S/ 25,000), Juan Manuel Orjeda (S/ 20,540), Pedro Pablo Nanquen Flores (S/20,000), Marcos Sergio Sandoval (S/18,810) y Víctor Díaz Burga (S/15,333).

Este último, que ahora se desempeña como jefe de la oficina de Asesoría Jurídica del GRL, aparece con S/1,400 sin rendir por dos encargos para compra de materiales y gastos diversos cuando ocupó este mismo cargo en el municipio distrital.

El dinero restante (S/ 13,933) corresponde a viáticos otorgados para diez viajes realizados a Lima.

Por este mismo motivo, el exalcalde del distrito Raúl Cieza Gálvez tampoco habría rendido 6,375 soles por ocho viajes. Correo se comunicó con la exautoridad quien reconoció los viajes pero aseguró que siempre asumió los gastos para luego obtener el cheque correspondiente.

Según explicó, su secretaria y tesorero asumieron los trámites de la rendición; por lo que negó que no existan los documentos en el municipio. “Mi secretaria tramitaba el cheque y a los ocho días llegaba mis viáticos. No puede ser que me hayan dado dinero antes de viajar”, expresó.